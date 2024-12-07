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В 2024 году мир столкнулся с рекордным числом заражений лихорадкой денге

Как изменение климата способствует распространению лихорадки денге
1:32
Здоровье

Изменения климата способствуют росту заболеваемости лихорадкой денге

В 2024 году мир столкнулся с рекордным числом случаев заражения лихорадкой денге, которую передают комары. В обеих Америках зарегистрировано около 12 миллионов эпизодов заболевания, что значительно превышает 4,6 миллиона случаев в 2023 году.

Укус комара
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Укус комара

Причины роста заболеваемости

  1. Изменение климата
    Исследования связывают рост заболеваемости с изменениями климата, утверждая, что повышение температуры на планете способствует увеличению числа случаев заболевания. По данным исследования, изменения климата могут быть причиной 19% всех случаев заражения лихорадкой денге. Если тенденция продолжится, этот показатель может вырасти до 60%.

  2. Активность комаров
    Как объясняет доктор Эрин Мордекай, старший автор исследования, комары выделяют больше вируса при температуре 20-29 градусов Цельсия. Это делает возможным более широкое распространение заболевания в тёплых климатах.

  3. Прогнозы для будущего
    Прогнозы на будущее тревожны: без вмешательства количество случаев лихорадки денге может вырасти на 150-200% в некоторых регионах, таких как Мексика и Бразилия. В континентальной части США также ожидается рост заболеваемости.

Уточнения

Лихора́дка - симптом некоторых заболеваний, выражающийся повышенной относительно нормального для организма уровня температуры тела.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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