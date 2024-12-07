В 2024 году мир столкнулся с рекордным числом заражений лихорадкой денге

Как изменение климата способствует распространению лихорадки денге

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменения климата способствуют росту заболеваемости лихорадкой денге

В 2024 году мир столкнулся с рекордным числом случаев заражения лихорадкой денге, которую передают комары. В обеих Америках зарегистрировано около 12 миллионов эпизодов заболевания, что значительно превышает 4,6 миллиона случаев в 2023 году.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Укус комара

Причины роста заболеваемости

Изменение климата

Исследования связывают рост заболеваемости с изменениями климата, утверждая, что повышение температуры на планете способствует увеличению числа случаев заболевания. По данным исследования, изменения климата могут быть причиной 19% всех случаев заражения лихорадкой денге. Если тенденция продолжится, этот показатель может вырасти до 60%. Активность комаров

Как объясняет доктор Эрин Мордекай, старший автор исследования, комары выделяют больше вируса при температуре 20-29 градусов Цельсия. Это делает возможным более широкое распространение заболевания в тёплых климатах. Прогнозы для будущего

Прогнозы на будущее тревожны: без вмешательства количество случаев лихорадки денге может вырасти на 150-200% в некоторых регионах, таких как Мексика и Бразилия. В континентальной части США также ожидается рост заболеваемости.

Уточнения

Лихора́дка - симптом некоторых заболеваний, выражающийся повышенной относительно нормального для организма уровня температуры тела.

