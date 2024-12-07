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Острая пища и её влияние на слизистые оболочки

Как капсаицин вызывает слёзы и насморк
1:27
Здоровье

Поедание острой пищи, например, с перцем, вызывает различные реакции организма. Основной виновник жжения — капсаицин, вещество, которое растения используют для защиты от животных. Оно активирует рецепторы TRPV1, вызывая ощущение боли и тепла. Это приводит к выделению слюны и слизи, что и вызывает насморк и слёзы.

Перец
Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перец

Почему так происходит?

  1. Капсаицин и рецепторы TRPV1
    При попадании капсаицина на слизистые оболочки он связывается с рецепторами, вызывая ощущение жжения и нагрева. Ответом организма является активное выделение жидкости — слёз и слизи.

  2. Организм защищается
    В ответ на раздражение, организм активирует защитные механизмы, такие как слюноотделение и выделение слизи, чтобы уменьшить воздействие острого вещества.

  3. Чувство удовольствия
    Интересно, что люди, как и тупайи, иногда ищут острые ощущения, употребляя острые продукты, ведь капсаицин стимулирует выработку эндорфинов и дофамина — веществ, вызывающих чувство эйфории.

  4. Безопасность и осторожность
    Несмотря на то что капсаицин не токсичен, его большое количество может вызвать неприятные симптомы. Это объясняет использование перцовых баллончиков для самообороны, поскольку вещество обладает мощным воздействием.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum; пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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