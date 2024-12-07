Как полет в космос влияет на когнитивные функции астронавтов

Эксперимент в космосе и когнитивные функции астронавтов на МКС

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование, проведенное американскими учёными, оценило когнитивные функции 25 астронавтов, которые проводили полгода на Международной космической станции. Итоги исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

Фото: NASA by Neil Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Астронавт Эдвин Олдрин на Луне

Результаты исследования

Нет серьезных нарушений

По итогам эксперимента не было выявлено значительных нарушений в когнитивных функциях астронавтов. Космическое пространство не оказывает разрушительного воздействия на центральную нервную систему (ЦНС). Точность сохранялась, но скорость снизилась

Во время работы на МКС астронавты демонстрировали высокую точность, однако скорость выполнения задач была ниже, чем на Земле. Это стало особенно заметно в первой половине миссии. Снижение внимания и скорости обработки информации

Внимание у астронавтов снижалось на ранних этапах пребывания на МКС, а вот скорость обработки информации оставалась сниженной на протяжении всей миссии. Долговременная память осталась стабильной

Несмотря на определенные сложности с вниманием и рабочей памятью, долговременная память астронавтов почти не пострадала.

Выводы

Эксперимент помог учёным лучше понять, как длительные космические миссии могут повлиять на когнитивные функции и поведение астронавтов. Этот опыт полезен для подготовки к более продолжительным полетам и исследованию мозга в экстремальных условиях.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

