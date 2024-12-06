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Как варенье может быть полезным для здоровья

Как приготовить варенье с пользой для здоровья
1:17
Здоровье

Варенье — это любимое лакомство многих, но из-за большого содержания сахара оно может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, таких как атеросклероз, гипертония и сахарный диабет. Однако, по словам диетолога Михаила Гинзбурга, есть способы сделать варенье не только вкусным, но и более полезным.

Малиновое варенье
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновое варенье

Советы по приготовлению полезного варенья

  1. Добавляйте пектин
    Этот натуральный загуститель позволяет уменьшить количество сахара в рецепте, сохраняя необходимую густоту десерта.

  2. Используйте специи
    Гвоздика и корица не только обогащают вкус варенья, но и придают ему полезные свойства, такие как улучшение пищеварения и укрепление иммунитета.

  3. Не исключайте сахар полностью
    Сахар выполняет роль натурального консерванта, поэтому его полное отсутствие может сократить срок хранения варенья.

  4. Правильное хранение
    Открытую банку варенья следует держать в холодильнике и употребить в течение 30 дней, чтобы избежать порчи продукта.

Итог

Модифицированное варенье с меньшим количеством сахара и добавлением полезных ингредиентов станет более здоровой альтернативой традиционным рецептам, сохраняя свой вкус и пользу.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны - полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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