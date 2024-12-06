Как варенье может быть полезным для здоровья

Как приготовить варенье с пользой для здоровья

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варенье — это любимое лакомство многих, но из-за большого содержания сахара оно может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, таких как атеросклероз, гипертония и сахарный диабет. Однако, по словам диетолога Михаила Гинзбурга, есть способы сделать варенье не только вкусным, но и более полезным.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малиновое варенье

Советы по приготовлению полезного варенья

Добавляйте пектин

Этот натуральный загуститель позволяет уменьшить количество сахара в рецепте, сохраняя необходимую густоту десерта. Используйте специи

Гвоздика и корица не только обогащают вкус варенья, но и придают ему полезные свойства, такие как улучшение пищеварения и укрепление иммунитета. Не исключайте сахар полностью

Сахар выполняет роль натурального консерванта, поэтому его полное отсутствие может сократить срок хранения варенья. Правильное хранение

Открытую банку варенья следует держать в холодильнике и употребить в течение 30 дней, чтобы избежать порчи продукта.

Итог

Модифицированное варенье с меньшим количеством сахара и добавлением полезных ингредиентов станет более здоровой альтернативой традиционным рецептам, сохраняя свой вкус и пользу.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны - полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты.

