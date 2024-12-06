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Почему врачи советуют пить томатный сок

Напиток, который спасает сердце, печень и ЖКТ
1:22
Здоровье

Томатный сок — это не просто вкусный напиток, но и источник множества полезных веществ, которые могут значительно улучшить состояние организма. Регулярное употребление этого сока оказывает положительное влияние на разные системы организма.

Томатный сок
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томатный сок

Чем полезен томатный сок

  • Поддерживает пищеварение
    Томатный сок особенно полезен при пониженной кислотности желудка и проблемах с двенадцатиперстной кишкой. Он помогает нормализовать работу ЖКТ и улучшить переваривание пищи.

  • Укрепляет сердце и сосуды
    Этот напиток снижает риск тромбоза, улучшая кровообращение. Регулярное употребление способствует поддержанию здоровой работы сердечно-сосудистой системы.

  • Поддерживает работу печени и почек
    Томатный сок мягко стимулирует работу этих органов, помогая выводить токсины из организма.

  • Предотвращает развитие заболеваний простаты
    Для мужчин томатный сок может быть особенно полезным, так как снижает риск возникновения аденомы и рака предстательной железы благодаря высокому содержанию антиоксидантов, таких как ликопин.

Полезные привычки

Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте натуральный сок без добавления соли и консервантов. Домашний томатный сок — лучший вариант.

Уточнения

Адено́ма - доброкачественная опухоль, происходящая из железистого эпителия.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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