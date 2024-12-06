Почему врачи советуют пить томатный сок

Напиток, который спасает сердце, печень и ЖКТ

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Томатный сок — это не просто вкусный напиток, но и источник множества полезных веществ, которые могут значительно улучшить состояние организма. Регулярное употребление этого сока оказывает положительное влияние на разные системы организма.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томатный сок

Чем полезен томатный сок

Поддерживает пищеварение

Томатный сок особенно полезен при пониженной кислотности желудка и проблемах с двенадцатиперстной кишкой. Он помогает нормализовать работу ЖКТ и улучшить переваривание пищи.

Томатный сок особенно полезен при пониженной кислотности желудка и проблемах с двенадцатиперстной кишкой. Он помогает нормализовать работу ЖКТ и улучшить переваривание пищи. Укрепляет сердце и сосуды

Этот напиток снижает риск тромбоза, улучшая кровообращение. Регулярное употребление способствует поддержанию здоровой работы сердечно-сосудистой системы.

Этот напиток снижает риск тромбоза, улучшая кровообращение. Регулярное употребление способствует поддержанию здоровой работы сердечно-сосудистой системы. Поддерживает работу печени и почек

Томатный сок мягко стимулирует работу этих органов, помогая выводить токсины из организма.

Томатный сок мягко стимулирует работу этих органов, помогая выводить токсины из организма. Предотвращает развитие заболеваний простаты

Для мужчин томатный сок может быть особенно полезным, так как снижает риск возникновения аденомы и рака предстательной железы благодаря высокому содержанию антиоксидантов, таких как ликопин.

Полезные привычки

Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте натуральный сок без добавления соли и консервантов. Домашний томатный сок — лучший вариант.

Уточнения

Адено́ма - доброкачественная опухоль, происходящая из железистого эпителия.

