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Как осветлить веснушки в домашних условиях

Лучшие средства против веснушек у вас дома
1:50
Здоровье

Как избавиться от веснушек на лице: проверенные домашние средства

Веснушки часто появляются из-за воздействия солнечных лучей и являются результатом повышенной пигментации кожи. Если вы хотите уменьшить их количество, попробуйте мягкие и доступные домашние средства, которые безопасны для кожи. Они могут стать отличной альтернативой радикальным косметическим процедурам.

GIrl covering her face
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GIrl_covering_her_face_(Unsplash).jpg by Caleb Woods caleb_woods
GIrl covering her face

Натуральные средства против веснушек

  1. Лимонный сок
    Лимон содержит натуральные отбеливающие вещества. Нанесите несколько капель сока на ватный диск и протрите кожу. Спустя 5 минут смойте тёплой водой. Это средство освежает и слегка осветляет пигментированные участки.

  2. Мёд
    Смешайте мёд с мелкой солью или сахаром. Получившийся скраб удаляет омертвевшие клетки и стимулирует обновление кожи. Используйте его дважды в неделю, чтобы заметить результат.

  3. Сметана
    Благодаря молочной кислоте в составе, сметана действует как мягкий химический пилинг. Нанесите сметану на лицо в качестве маски, оставьте на 10-15 минут, а затем смойте тёплой водой. Это средство увлажняет и осветляет кожу.

  4. Репчатый лук
    Луковый сок обладает отшелушивающими свойствами. Протрите лицо половинкой луковицы, оставьте сок на несколько минут, а затем тщательно смойте водой.

Важно помнить

Перед использованием любых средств нанесите их на небольшой участок кожи, чтобы исключить риск аллергической реакции. Для достижения устойчивого эффекта сочетайте домашние методы с использованием солнцезащитного крема и избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Уточнения

Весну́шки - небольшие пигментные пятна на коже, светло- и тёмно-жёлтого цвета (рябины), преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на туловище.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Николаев Николай
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