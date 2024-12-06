Почему вечерние углеводы вредны для здоровья

Чем опасны макароны на ужин для ЖКТ

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему макароны — плохой выбор для ужина

Многие считают макароны удобным и вкусным вариантом для ужина. Однако это не самое удачное решение, и есть их в вечерние часы стоит только в исключительных случаях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макароны

Макароны лучше оставить на обед

Макаронные изделия — это углеводы, которые быстро насыщают организм, но могут создавать дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Вечером метаболизм замедляется, и организм уже не успевает эффективно переработать калории, что может привести к ряду неприятных последствий:

Нарушение работы ЖКТ. После сытного ужина с макаронами желудок будет работать дольше, что может вызывать тяжесть.

Проблемы со сном. Позднее потребление углеводов может мешать засыпанию и снижать качество сна.

Риск набора веса. Высококалорийные продукты вечером легко превращаются в лишние килограммы.

Что выбрать вместо макарон на ужин

Для вечерней трапезы лучше подойдут блюда с низким содержанием углеводов и легкими белками, такие как рыба, овощи, или нежирные молочные продукты.

Уточнения

Макаро́ны - макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.