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Почему вечерние углеводы вредны для здоровья

Чем опасны макароны на ужин для ЖКТ
1:12
Здоровье

Почему макароны — плохой выбор для ужина

Многие считают макароны удобным и вкусным вариантом для ужина. Однако это не самое удачное решение, и есть их в вечерние часы стоит только в исключительных случаях.

Макароны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны

Макароны лучше оставить на обед

Макаронные изделия — это углеводы, которые быстро насыщают организм, но могут создавать дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Вечером метаболизм замедляется, и организм уже не успевает эффективно переработать калории, что может привести к ряду неприятных последствий:

  • Нарушение работы ЖКТ. После сытного ужина с макаронами желудок будет работать дольше, что может вызывать тяжесть.

  • Проблемы со сном. Позднее потребление углеводов может мешать засыпанию и снижать качество сна.

  • Риск набора веса. Высококалорийные продукты вечером легко превращаются в лишние килограммы.

Что выбрать вместо макарон на ужин

Для вечерней трапезы лучше подойдут блюда с низким содержанием углеводов и легкими белками, такие как рыба, овощи, или нежирные молочные продукты.

Уточнения

Макаро́ны - макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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