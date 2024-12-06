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Почему плесень нельзя просто удалить

Почему нельзя есть еду с плесенью
1:03
Здоровье

Многие думают, что если срезать заплесневелый участок продукта, его можно употреблять без вреда для здоровья. Однако это опасное заблуждение.

Плесень
Фото: Own work by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Что происходит с продуктами, поражёнными плесенью

Плесень — это не просто пятно на поверхности. Она образует мицелий, невидимую сеть, проникающую глубоко внутрь продукта. Даже если видимая часть плесени удалена, её токсины всё равно остаются в пище.

Чем опасны микотоксины

Микотоксины — это вещества, вырабатываемые плесенью. Они могут нанести серьёзный вред организму:

  • Вызывать пищевые отравления.
  • Приводить к нарушению дыхания.
  • Поражать печень.
  • Повышать риск развития онкологических заболеваний.

Даже если плесень появилась на небольшом участке, такой продукт следует выбросить. Исключение составляют только твёрдые сыры, если плесень затронула край, который можно срезать с запасом. Но даже в этом случае стоит быть осторожным.

Уточнения

Пищевое отравление пищевая интоксикация, пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и (или) заражённой их токсинами.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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