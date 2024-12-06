Почему плесень нельзя просто удалить

Многие думают, что если срезать заплесневелый участок продукта, его можно употреблять без вреда для здоровья. Однако это опасное заблуждение.
Плесень — это не просто пятно на поверхности. Она образует мицелий, невидимую сеть, проникающую глубоко внутрь продукта. Даже если видимая часть плесени удалена, её токсины всё равно остаются в пище.
Микотоксины — это вещества, вырабатываемые плесенью. Они могут нанести серьёзный вред организму:
Даже если плесень появилась на небольшом участке, такой продукт следует выбросить. Исключение составляют только твёрдые сыры, если плесень затронула край, который можно срезать с запасом. Но даже в этом случае стоит быть осторожным.
Пищевое отравление пищевая интоксикация, пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и (или) заражённой их токсинами.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.