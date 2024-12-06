Почему плесень нельзя просто удалить

Почему нельзя есть еду с плесенью

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие думают, что если срезать заплесневелый участок продукта, его можно употреблять без вреда для здоровья. Однако это опасное заблуждение.

Фото: Own work by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Что происходит с продуктами, поражёнными плесенью

Плесень — это не просто пятно на поверхности. Она образует мицелий, невидимую сеть, проникающую глубоко внутрь продукта. Даже если видимая часть плесени удалена, её токсины всё равно остаются в пище.

Чем опасны микотоксины

Микотоксины — это вещества, вырабатываемые плесенью. Они могут нанести серьёзный вред организму:

Вызывать пищевые отравления.

Приводить к нарушению дыхания.

Поражать печень.

Повышать риск развития онкологических заболеваний.

Даже если плесень появилась на небольшом участке, такой продукт следует выбросить. Исключение составляют только твёрдые сыры, если плесень затронула край, который можно срезать с запасом. Но даже в этом случае стоит быть осторожным.

Уточнения

Пищевое отравление пищевая интоксикация, пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и (или) заражённой их токсинами.

