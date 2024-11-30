Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход
Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?
Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут
Почему волосы выпадают, несмотря на отсутствие отклонений

Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным

1:44
Здоровье

Современные технологии способны произвести настоящую революцию в качестве сна. Генеральный директор компании по производству матрасов и аксессуаров для сна Blue Sleep Гоша Семёнов в интервью Maire Claire предлагает семь лайфхаков для улучшения сна в вашей спальне.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель
  1. Создайте здоровую атмосферу. Поддерживайте оптимальную температуру (не выше 22 °C) и влажность (не ниже 40%). Используйте цифровые измерители температуры и влажности воздуха или очистители и увлажнители со встроенными датчиками.
  2. Позаботьтесь о поддержке спины. Выбирайте качественные матрасы с независимыми микропружинами, которые поддерживают позвоночник и обеспечивают оптимальный комфорт.
  3. Добавьте прохладу или тепло. Рассмотрите возможность использования специальных вкладок или подушек с климат-контролем для регулирования температуры.
  4. Расслабьтесь перед сном. Воспользуйтесь маской-очками для расслабления глазных мышц, массажером для шеи или креслом с удобными валиками и роликами для максимального расслабления.
  5. Отключите интернет и настройте освещение. Установите умный роутер для автоматического отключения интернета в ночное время и используйте тёплое освещение и успокаивающие звуки природы для подготовки ко сну.
  6. Не храпите. Рассмотрите использование гаджетов, таких как беруши или вкладки для носа, которые помогут остановить храп.
  7. Контролируйте свои сны. Воспользуйтесь маской для осознанных сновидений, которая позволит вам контролировать свои сны и улучшить качество сна.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Авто
Как не ошибиться при замене свечей зажигания Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Последние материалы
Дом как айсберг — британцы впервые получат выплаты в связи с установившейся холодной погодой
Диетологи назвали пять продуктов, которые они сами ни за что бы не съели
Яна Рудковская поблагодарила Киркорова, который помешал ей прийти на вечеринку Ивлеевой
Прокачай свой пресс. Секреты идеальных кубиков и мощного тела
Как открыть замерзший замок без повреждений
Новый метод защиты Земли: как рентгеновские импульсы отклоняют астероиды
Скидки под контролем — в России могут обязать магазины показывать динамику цен
Роспотребнадзор рассказал, какие десерты безопасны для школьников
Где в Тайланде отдохнуть в тишине
Ваша кожа будет бархатной и упругой. Сделайте этот скраб с кофейной гущей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.