Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные технологии способны произвести настоящую революцию в качестве сна. Генеральный директор компании по производству матрасов и аксессуаров для сна Blue Sleep Гоша Семёнов в интервью Maire Claire предлагает семь лайфхаков для улучшения сна в вашей спальне.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Создайте здоровую атмосферу. Поддерживайте оптимальную температуру (не выше 22 °C) и влажность (не ниже 40%). Используйте цифровые измерители температуры и влажности воздуха или очистители и увлажнители со встроенными датчиками. Позаботьтесь о поддержке спины. Выбирайте качественные матрасы с независимыми микропружинами, которые поддерживают позвоночник и обеспечивают оптимальный комфорт. Добавьте прохладу или тепло. Рассмотрите возможность использования специальных вкладок или подушек с климат-контролем для регулирования температуры. Расслабьтесь перед сном. Воспользуйтесь маской-очками для расслабления глазных мышц, массажером для шеи или креслом с удобными валиками и роликами для максимального расслабления. Отключите интернет и настройте освещение. Установите умный роутер для автоматического отключения интернета в ночное время и используйте тёплое освещение и успокаивающие звуки природы для подготовки ко сну. Не храпите. Рассмотрите использование гаджетов, таких как беруши или вкладки для носа, которые помогут остановить храп. Контролируйте свои сны. Воспользуйтесь маской для осознанных сновидений, которая позволит вам контролировать свои сны и улучшить качество сна.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим.

