Диетологи назвали пять продуктов, которые они сами ни за что бы не съели

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире здорового образа жизни и правильного питания диетологи постоянно работают над созданием рекомендаций, которые помогут людям сохранить своё здоровье и улучшить качество жизни. Однако существуют продукты, которых специалисты советуют избегать, чтобы не навредить своему организму. В этой статье мы рассмотрим пять таких продуктов и узнаем, почему они считаются опасными для нашего здоровья.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain Вредная еда

Диетологи рекомендуют избегать следующих продуктов:

Переработанное мясо: мясные полуфабрикаты, такие как сосиски, котлеты и колбасы, содержат много соли, консервантов и вредных жиров. Кетчуп и другие покупные соусы: содержат натрий, подсластители и сахар в больших количествах. Цветные леденцы: содержат много сахара и пищевых красителей, вредят здоровью зубов и весу. Сырая рыба и сырое мясо: могут содержать патогенные микроорганизмы, поэтому должны быть приготовлены до безопасной температуры. Замороженные блюда: содержат много соли, сахара, консервантов, специй и усилителей вкуса, без клетчатки и полезных веществ.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

