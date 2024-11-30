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Диетологи назвали пять продуктов, которые они сами ни за что бы не съели

1:15
Здоровье

В мире здорового образа жизни и правильного питания диетологи постоянно работают над созданием рекомендаций, которые помогут людям сохранить своё здоровье и улучшить качество жизни. Однако существуют продукты, которых специалисты советуют избегать, чтобы не навредить своему организму. В этой статье мы рассмотрим пять таких продуктов и узнаем, почему они считаются опасными для нашего здоровья.

Вредная еда
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain
Вредная еда

Диетологи рекомендуют избегать следующих продуктов:

  1. Переработанное мясо: мясные полуфабрикаты, такие как сосиски, котлеты и колбасы, содержат много соли, консервантов и вредных жиров.
  2. Кетчуп и другие покупные соусы: содержат натрий, подсластители и сахар в больших количествах.
  3. Цветные леденцы: содержат много сахара и пищевых красителей, вредят здоровью зубов и весу.
  4. Сырая рыба и сырое мясо: могут содержать патогенные микроорганизмы, поэтому должны быть приготовлены до безопасной температуры.
  5. Замороженные блюда: содержат много соли, сахара, консервантов, специй и усилителей вкуса, без клетчатки и полезных веществ.

 

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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