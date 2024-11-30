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Как нужно принимать пищу в течение дня, чтобы быть здоровыми, бодрыми и не поправляться

1:37
Здоровье

В современном мире, где время играет решающую роль, правильное питание становится ключом к успеху и благополучию. Мы рассмотрим пять советов по питанию от известного диетолога Маргариты Королёвой, которые помогут вам поддерживать здоровье, сохранять энергию и достигать поставленных целей.

Делимся пятью советами по питанию от известного диетолога Маргариты Королёвой.

  1. Ешьте часто и маленькими порциями. Оптимальный режим питания — 5–6 приёмов пищи небольшими порциями, включая запланированные перекусы. Последний приём пищи должен быть до 19 часов, пейте много воды в течение дня.
  2. Завтракайте. Завтрак запускает метаболические часы и обеспечивает энергией на весь день. Уделите внимание сложным углеводам и полезным компонентам в зерновых продуктах. Планируйте завтрак заранее.
  3. Не забывайте про перекусы. В перерывах между приёмами пищи используйте бананы, овощи, несладкие фрукты, кефир, варёные яйца, йогурты, фруктовые и овощные чипсы, миндаль.
  4. Планируйте рацион. Равномерное поступление пищи поддерживает уровень глюкозы и гормонов в крови, предотвращает чувство голода и помогает контролировать калории.
  5. Используйте суперфуды. Суперфуды, такие как ягоды годжи, семена чиа, киноа, спируллина, могут быть полезными добавками к рациону, особенно в периоды ослабления иммунитета.

Уточнения

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки. 

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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