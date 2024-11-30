Как нужно принимать пищу в течение дня, чтобы быть здоровыми, бодрыми и не поправляться

В современном мире, где время играет решающую роль, правильное питание становится ключом к успеху и благополучию. Мы рассмотрим пять советов по питанию от известного диетолога Маргариты Королёвой, которые помогут вам поддерживать здоровье, сохранять энергию и достигать поставленных целей.
Делимся пятью советами по питанию от известного диетолога Маргариты Королёвой.
Ешьте часто и маленькими порциями. Оптимальный режим питания — 5–6 приёмов пищи небольшими порциями, включая запланированные перекусы. Последний приём пищи должен быть до 19 часов, пейте много воды в течение дня.
Завтракайте. Завтрак запускает метаболические часы и обеспечивает энергией на весь день. Уделите внимание сложным углеводам и полезным компонентам в зерновых продуктах. Планируйте завтрак заранее.
Не забывайте про перекусы. В перерывах между приёмами пищи используйте бананы, овощи, несладкие фрукты, кефир, варёные яйца, йогурты, фруктовые и овощные чипсы, миндаль.
Планируйте рацион. Равномерное поступление пищи поддерживает уровень глюкозы и гормонов в крови, предотвращает чувство голода и помогает контролировать калории.
Используйте суперфуды. Суперфуды, такие как ягоды годжи, семена чиа, киноа, спируллина, могут быть полезными добавками к рациону, особенно в периоды ослабления иммунитета.
Уточнения
Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.