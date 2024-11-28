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Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

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Здоровье

Неочевидные проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за грязного постельного белья, отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Он подчеркнул, что постельное белье следует менять не реже чем раз в две недели, так как на ткани накапливаются частички кожного покрова. Если пренебрегать этой процедурой, то можно создать благоприятные условия для размножения клещей, которые питаются нашими отмершими клетками кожи. Кроме того, их экскременты могут стать причиной аллергических реакций, передает "Москва 24".

Кондрахин также добавил, что наличие открытых ранок у человека, спящего на загрязненном белье, может увеличивать риск возникновения инфекционных заболеваний.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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