Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неочевидные проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за грязного постельного белья, отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Он подчеркнул, что постельное белье следует менять не реже чем раз в две недели, так как на ткани накапливаются частички кожного покрова. Если пренебрегать этой процедурой, то можно создать благоприятные условия для размножения клещей, которые питаются нашими отмершими клетками кожи. Кроме того, их экскременты могут стать причиной аллергических реакций, передает "Москва 24".

Кондрахин также добавил, что наличие открытых ранок у человека, спящего на загрязненном белье, может увеличивать риск возникновения инфекционных заболеваний.