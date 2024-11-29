Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-3 вкусных и сытных завтрака для стройной фигуры и крепкого здоровья
Мужское облысение после 30: почему нельзя игнорировать симптомы
Выбор соседей для винограда: как растения помогают или мешают?
Сокровища испанского флота: тайны века раскрываются
Как измерить температуру собаке: инструкция и советы
Как правильно знакомиться с новыми собаками?
В Дании перестали работать мобильные телефоны и остановилось железнодорожное сообщение
Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру
Садовые сетки — ваше спасение от птиц, солнца и вредителей

Нанотехнологии в неврологии: как новая методика изменит лечение

1:16
Здоровье

Некоторые тяжелые неврологические заболевания до сих пор не имеют эффективного метода лечения. Современная медицина способна лишь сдерживать симптомы, не воздействуя на саму причину болезни.

Врач за работой
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Врач за работой

Чтобы изменить ситуацию, зарубежные ученые разработали инновационную методику, которая может стать революцией в неврологической терапии. Об этом сообщили иностранные информационные агентства.

Как работает новая технология?

Суть метода заключается в использовании наночастиц и специальных импульсов, которые целенаправленно воздействуют на мозг. Препарат вводится пациенту, а затем с помощью технологий его действие направляется в нужную область. Это делает процедуру не только точной, но и безопасной.

Разработка предназначена для помощи пациентам с повреждениями мозга, включая последствия травм головы. Однако пока методика не проходила клинические испытания на людях. Ученые планируют пригласить добровольцев в ближайшее время.

Исследователи подчеркивают, что после серьезных травм головы крайне важно проходить медицинское обследование, так как повреждения мозга могут иметь скрытый характер.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Сейчас читают
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Домашние животные
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете Аудио 
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Сокровища испанского флота: тайны века раскрываются
Как измерить температуру собаке: инструкция и советы
Как правильно знакомиться с новыми собаками?
В Дании перестали работать мобильные телефоны и остановилось железнодорожное сообщение
Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру
Садовые сетки — ваше спасение от птиц, солнца и вредителей
После 50-ти лицо без морщин! Омолаживающая зарядка поможет добиться вау-эффекта
Советы по восстановлению кожи после лазера, пилингов и инъекций
Как быстро накапливается известь и ржавчина в утюге? Точные сроки зависят от используемой воды
Жук на французский манер — эти авто пользовались популярностью в послевоенной Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.