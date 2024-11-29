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Как группа крови влияет на риск рака: выводы шведских учёных

1:15
Здоровье

Онкологические заболевания остаются одной из самых опасных угроз для здоровья человека. Даже при современном уровне медицины лечение может быть сложным, поэтому профилактика и ранняя диагностика играют ключевую роль.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Шведские медики провели исследование, чтобы понять, влияет ли группа крови на вероятность развития рака. Результаты их работы были опубликованы в зарубежных источниках.

Какая группа крови связана с высоким риском?

Выяснилось, что наибольший риск онкологии приходится на носителей самой редкой группы крови — четвертой отрицательной. Причем, по данным исследования, чаще всего с этим заболеванием сталкиваются женщины.

Но это не единственная опасность для людей с редкой группой крови. У них выше риск необратимых изменений в мозге, а также повышенная вероятность инсульта, тромбоза и других сердечно-сосудистых проблем.

Медики подчеркивают, что забота о здоровье и регулярные обследования особенно важны для таких людей. Своевременная диагностика помогает выявить болезнь на ранней стадии и значительно повышает шансы на успешное лечение.

Уточнения

Кровь (лат. sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма. Состоит из жидкой среды — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов (клеток и производных от клеток): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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