Как группа крови влияет на риск рака: выводы шведских учёных

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологические заболевания остаются одной из самых опасных угроз для здоровья человека. Даже при современном уровне медицины лечение может быть сложным, поэтому профилактика и ранняя диагностика играют ключевую роль.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Шведские медики провели исследование, чтобы понять, влияет ли группа крови на вероятность развития рака. Результаты их работы были опубликованы в зарубежных источниках.

Какая группа крови связана с высоким риском?

Выяснилось, что наибольший риск онкологии приходится на носителей самой редкой группы крови — четвертой отрицательной. Причем, по данным исследования, чаще всего с этим заболеванием сталкиваются женщины.

Но это не единственная опасность для людей с редкой группой крови. У них выше риск необратимых изменений в мозге, а также повышенная вероятность инсульта, тромбоза и других сердечно-сосудистых проблем.

Медики подчеркивают, что забота о здоровье и регулярные обследования особенно важны для таких людей. Своевременная диагностика помогает выявить болезнь на ранней стадии и значительно повышает шансы на успешное лечение.

Уточнения

Кровь (лат. sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма. Состоит из жидкой среды — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов (клеток и производных от клеток): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

