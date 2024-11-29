Почему ночной сон важен для здоровья: выводы ученых

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качество ночного сна играет ключевую роль в поддержании здоровья. Во время отдыха организм запускает важные восстановительные процессы, необходимые для нормального функционирования.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Недавнее исследование американских медиков выявило связь между нарушением сна и развитием сахарного диабета. Эта работа была опубликована в одном из авторитетных научных изданий.

Как связаны сон и диабет?

Хотя плохой сон не является прямой причиной диабета, он может быть сигналом о наличии этого заболевания. Исследователи объясняют это так: ночью организм пытается вывести излишки сахара, что приводит к частым походам в туалет.

Результатом становится хронический недосып. Наутро человек ощущает упадок сил и, чтобы восполнить энергию, тянется к вредным продуктам. Этот замкнутый круг может ухудшить состояние и способствовать развитию сопутствующих проблем.

Если вы замечаете такие симптомы, важно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии и выстроить правильный образ жизни, минимизировав риски.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

