Диетолог объяснила, как сохранить бодрость зимой

С наступлением зимы дни становятся короче, погода холоднее, а иммунитет ослабевает - неудивительно, что в этот период человеку часто не хватает энергии. Диетолог Елена Устинова рекомендует внести небольшие изменения в рацион, чтобы сохранить силы, накопленные летом.

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В интервью изданию URA.RU специалист отметила, что зимой и летом питание практически не отличается. Однако важно учитывать, что в холодное время года организму требуется больше согревающей пищи, белков и жиров (например, из молочных продуктов или жирной рыбы), а потребность в углеводах снижается.

Отказаться от кофе на зиму не стоит, так как этот напиток является отличным природным стимулятором, помогая преодолеть апатию и улучшить настроение.

"На уровне биохимии я не вижу в нем [кофе] абсолютно ничего плохого, если он употребляется в разумных пределах", — уточнила эксперт.

Избегайте сладких напитков, включая соки, так как они содержат избыточное количество сахара и углеводов. Вместо этого лучше сосредоточиться на свежих овощах и фруктах: зелени, капусте (особенно квашеной), цитрусовых, киви и прочих. Несмотря на то что зимой в них меньше витаминов и минералов, они все равно полезны.

Не забудьте добавить в свой рацион специи: имбирь, перец, орегано и куркуму. Эти ингредиенты способствуют улучшению кровообращения, согревают организм и усиливают иммунитет.

Как и у животных, у человека также возникает желание впасть в "спячку" с наступлением холодов. Поэтому важно спать не менее 8 часов в сутки. Чтобы избежать сонливости в течение дня, рекомендуется уделять минимум 3 часа в неделю физической активности, будь то занятия дома или в тренажерном зале.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

