Какой вид бега поможет в укреплении здоровья

Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов назвал самый полезный для здоровья вид бега.
"Интервальный бег по принципу 30-20-10 может значительно улучшить общие показатели здоровья. Он представляет собой физическую нагрузку в следующем режиме: 30 секунд бега в медленном темпе, 20 секунд в умеренном темпе и 10 секунд спринта. За одну тренировку может быть выполнено от 1 до 4 таких подходов (1 подход для начинающих, 2 подхода для более подготовленных людей)", — заявил он.
Как рассказал врач, такие занятия нужно проводить не менее 2 раз в неделю. Они увеличивают частоту сердечных сокращений, способствуя тем самым укреплению сердечно-сосудистой системы.
Врач особо подчеркнул, что у интервального бега есть противопоказания. Такой тренировкой нельзя заниматься людям с врожденным пороком сердца, сердечной недостаточностью, проблемами с ногами и некоторыми другими заболеваниями, сообщает NEWS.ru.
Интерва́льные трениро́вки — чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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