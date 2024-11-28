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Какой вид бега поможет в укреплении здоровья

1:10
Здоровье

Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов назвал самый полезный для здоровья вид бега.

Спорт в паре
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спорт в паре

"Интервальный бег по принципу 30-20-10 может значительно улучшить общие показатели здоровья. Он представляет собой физическую нагрузку в следующем режиме: 30 секунд бега в медленном темпе, 20 секунд в умеренном темпе и 10 секунд спринта. За одну тренировку может быть выполнено от 1 до 4 таких подходов (1 подход для начинающих, 2 подхода для более подготовленных людей)", — заявил он.

Как рассказал врач, такие занятия нужно проводить не менее 2 раз в неделю. Они увеличивают частоту сердечных сокращений, способствуя тем самым укреплению сердечно-сосудистой системы.

Врач особо подчеркнул, что у интервального бега есть противопоказания. Такой тренировкой нельзя заниматься людям с врожденным пороком сердца, сердечной недостаточностью, проблемами с ногами и некоторыми другими заболеваниями, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Интерва́льные трениро́вки — чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок.

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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