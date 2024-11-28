Какой вид бега поможет в укреплении здоровья

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов назвал самый полезный для здоровья вид бега.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спорт в паре

"Интервальный бег по принципу 30-20-10 может значительно улучшить общие показатели здоровья. Он представляет собой физическую нагрузку в следующем режиме: 30 секунд бега в медленном темпе, 20 секунд в умеренном темпе и 10 секунд спринта. За одну тренировку может быть выполнено от 1 до 4 таких подходов (1 подход для начинающих, 2 подхода для более подготовленных людей)", — заявил он.

Как рассказал врач, такие занятия нужно проводить не менее 2 раз в неделю. Они увеличивают частоту сердечных сокращений, способствуя тем самым укреплению сердечно-сосудистой системы.

Врач особо подчеркнул, что у интервального бега есть противопоказания. Такой тренировкой нельзя заниматься людям с врожденным пороком сердца, сердечной недостаточностью, проблемами с ногами и некоторыми другими заболеваниями, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Интерва́льные трениро́вки — чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок.



Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

