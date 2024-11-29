Орехи и их секреты: как выбрать безопасный продукт

3:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орехи — это не просто вкусный перекус, но и настоящий кладезь полезных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грецкий орех и мёд

Они богаты фитоэстрогенами — растительными аналогами женских половых гормонов, которые помогают сохранять молодость и укреплять здоровье как мужчинам, так и женщинам.

Употребление орехов способствует:

Защите сосудов от атеросклероза.

Укреплению иммунной системы.

Улучшению состояния кожи, волос, суставов и зрения.

Налаживанию обменных процессов благодаря витаминам группы В и клетчатке.

Но чтобы орехи действительно приносили пользу, важно знать, как правильно их выбирать, употреблять и хранить.

Виды орехов и их польза

Каждый орех имеет свои уникальные свойства. Вот краткий обзор основных видов:

Миндаль: Богат клетчаткой, белком, магнием, калием и витамином Е. Предупреждает старение кожи, улучшает работу сердца, снижает уровень сахара в крови и борется с бессонницей.

Богат клетчаткой, белком, магнием, калием и витамином Е. Предупреждает старение кожи, улучшает работу сердца, снижает уровень сахара в крови и борется с бессонницей. Фундук: Полезен для сердца и мозга, помогает снизить уровень сахара, поддерживает красоту кожи и волос.

Полезен для сердца и мозга, помогает снизить уровень сахара, поддерживает красоту кожи и волос. Грецкий орех: Содержит бор, необходимый для здоровья костей и мозга. Снижает уровень сахара и давления, уменьшает риск рака.

Содержит бор, необходимый для здоровья костей и мозга. Снижает уровень сахара и давления, уменьшает риск рака. Кешью: Укрепляет сердце, сосуды, улучшает кожу и волосы, поддерживает здоровье глаз и мозга.

Укрепляет сердце, сосуды, улучшает кожу и волосы, поддерживает здоровье глаз и мозга. Пекан: Богат витамином В3, который защищает сосуды и помогает бороться с усталостью.

Богат витамином В3, который защищает сосуды и помогает бороться с усталостью. Фисташки: Рекомендуются женщинам во время менопаузы, нормализуют гормональный фон и укрепляют организм.

Рекомендуются женщинам во время менопаузы, нормализуют гормональный фон и укрепляют организм. Кедровые орехи: Улучшают работу сердца, повышают гемоглобин, поддерживают зрение и укрепляют иммунитет.

Улучшают работу сердца, повышают гемоглобин, поддерживают зрение и укрепляют иммунитет. Бразильский орех: Источник селена, который омолаживает кожу, укрепляет печень, защищает от рака и улучшает заживление тканей.

Источник селена, который омолаживает кожу, укрепляет печень, защищает от рака и улучшает заживление тканей. Макадамия: Уменьшает головные боли, борется с усталостью, омолаживает организм и улучшает память.

Как выбрать и хранить орехи

Для того чтобы орехи сохранили свои полезные свойства, важно обращать внимание на следующие факторы:

Целостность: выбирайте орехи одного размера и цвета, без сколов и обломков.

выбирайте орехи одного размера и цвета, без сколов и обломков. Запах: избегайте орехов с прогорклым запахом.

избегайте орехов с прогорклым запахом. Органические продукты: отдавайте предпочтение сертифицированным органическим орехам, которые производятся без пестицидов, ГМО и химических удобрений.

Правила хранения орехов

Очищенные орехи храните в холодильнике, в герметичной стеклянной посуде.

Замачивайте орехи перед употреблением: это улучшает их усвояемость.

это улучшает их усвояемость. Избегайте жареных, солёных и подсахаренных орехов: они теряют полезные вещества и вредят организму.

Польза орехов в умеренных количествах

Рекомендуемая норма потребления орехов — 30-60 граммов в день. Большие количества могут перегрузить печень, вызвать диарею и увеличить калорийность рациона, так как 100 граммов орехов содержат около 550 ккал.

Опасности некачественных орехов

Некачественные орехи могут содержать токсины, тяжёлые металлы или плесень. Чтобы избежать рисков, выбирайте только проверенные бренды и сертифицированную продукцию.

Орехи и здоровье

Орехи — это мощный источник полезных веществ, способных поддерживать здоровье организма, улучшать настроение и внешний вид.

Однако важно помнить о качестве, правильном хранении и умеренном употреблении. Выбирайте органические орехи, чтобы получить максимум пользы и избежать вредных веществ.

Уточнения

Орехи - сухие съедобные плоды или семена.

