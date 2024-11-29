Сорванная спина: как избежать травмы при подъёме тяжестей

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Сорванная" спина — одна из самых частых бытовых травм, возникающих при неправильных движениях или подъёме тяжестей.

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Больная спина

Под этим понятием обычно подразумевается сильное растяжение или воспаление мышц, сопровождающееся резкой болью при травме и дискомфортом в движении.

В лёгких случаях травма проходит сама, если обеспечить спине покой. Но в сложных ситуациях может понадобиться помощь врача, а восстановление займёт больше времени.

Основные причины травм спины

Чаще всего спина страдает из-за неправильной техники при:

Подъёме тяжестей, особенно с наклона.

Резких движениях.

Перенапряжении мышц.

Ошибки в движении часто связаны с тем, что человек сгибает спину, а не задействует ноги. Это создаёт чрезмерную нагрузку на мышцы и позвоночник.

Как правильно поднимать тяжести

Правильная техника:

Сохраняйте спину прямой. Это защищает мышцы от излишнего напряжения и помогает предотвратить травмы.

Это защищает мышцы от излишнего напряжения и помогает предотвратить травмы. Поднимайте тяжести за счёт ног. Наклонитесь с ровной спиной, согнув ноги в коленях, и поднимайтесь, выпрямляя ноги.

Наклонитесь с ровной спиной, согнув ноги в коленях, и поднимайтесь, выпрямляя ноги. Следите за осанкой. Прямая спина не только предотвращает травмы, но и делает ваши движения более лёгкими и эффективными.

Улучшаем технику: тренировка на каждый день

Чтобы двигаться правильно и безопасно, важно укреплять тело комплексно. Вот основные направления тренировок:

Мобильность грудного отдела. Гибкость в этой области помогает сохранять ровную спину.

Гибкость в этой области помогает сохранять ровную спину. Сильный кор. Мышцы пресса и спины работают как корсет, поддерживая тело и облегчая любые движения.

Мышцы пресса и спины работают как корсет, поддерживая тело и облегчая любые движения. Подвижные тазобедренные суставы. Эти суставы играют ключевую роль при наклонах и подъёме тяжестей.

Эти суставы играют ключевую роль при наклонах и подъёме тяжестей. Растяжка задней линии тела. Лёгкие растяжки без резких движений помогут избежать напряжения и улучшат гибкость.

Функциональный тренинг — отличный способ развить все эти навыки одновременно. Он не только укрепляет мышцы и суставы, но и помогает снизить риск травм, улучшить координацию, гибкость и даже повысить общую выносливость.

Уточнения

Функциона́льный тре́нинг - система занятий, которая включает тренировки тела для выполнения повседневных действий.

