Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать бульон идеально прозрачным? Два простых способа
Причины появления чёрных пятен на розах: что нужно знать
Три части тела, которые стареют в первую очередь — и как это предотвратить
Как защитить питомца от холода и простуды зимой
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Раскрыт план Трампа по Украине, который понравится Путину
Год проходит за 21 час: ученые описали найденную планету
Турция беспокоится, как Европа будет платить за газ через Газпромбанк в случае продолжения транзита через Украину
Нотр-Дам, восставший из пепла, посетил Макрон

Приливы, бессонница и тревожность: как облегчить симптомы климакса

3:19
Здоровье

Климакс — это не болезнь, а естественный этап жизни каждой женщины, сопровождающийся изменениями в организме. Понять причины и особенности этого периода важно для сохранения здоровья и улучшения качества жизни.

Мужчина и женщина
Фото: Unsplash by Paul García Fotografía, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина

Что происходит в организме

Главный женский гормон репродуктивного возраста — эстрадиол, вырабатываемый яичниками.

Он отвечает за подготовку организма к беременности, формирование половых органов, развитие молочных желез, метаболизм костной ткани и распределение жира, характерное для женской фигуры. С возрастом выработка эстрадиола снижается, яичники уменьшаются в размерах, а их функция постепенно угасает.

Эстрогеновые рецепторы расположены во многих тканях: матке, влагалище, молочных железах, мочевом пузыре, коже и сердечно-сосудистой системе.

Поэтому снижение уровня гормонов приводит к множественным изменениям: нерегулярным менструациям, атрофическим процессам в органах малого таза, замедлению метаболизма и другим проявлениям.

Симптомы климакса

Каждая женщина переживает климакс по-разному, но наиболее распространённые симптомы включают:

  • Приливы жара: внезапные ощущения тепла, часто с покраснением кожи и потоотделением.
  • Расстройства сна: бессонница, трудности с засыпанием.
  • Психоэмоциональные изменения: тревожность, депрессия, ухудшение памяти.
  • Атрофические изменения: сухость, зуд и дискомфорт в области влагалища, проблемы с мочеиспусканием.
  • Потеря костной массы: повышенный риск переломов.

Средняя продолжительность приливов составляет 7-8 лет, но у некоторых женщин они могут длиться до 10 лет.

Как диагностируют климакс

Диагностика основана на сочетании жалоб, данных обследований и лабораторных анализов. Среди исследований, которые может назначить врач:

  • Анализы на уровень гормонов (эстрадиол, ФСГ, ЛГ, пролактин).
  • Оценка уровня витамина D.
  • УЗИ органов малого таза и молочных желез.
  • Цитологическое исследование тканей.

Методы лечения

Полностью вылечить климакс невозможно, но его проявления можно значительно смягчить. Основные подходы:

  • Менопаузальная гормональная терапия (МГТ): помогает при выраженных симптомах, таких как приливы или сексуальная дисфункция.
  • Негормональные препараты: альтернативный вариант для женщин с противопоказаниями к МГТ. Используются бета-аланин, изофлавоны, антидепрессанты.
  • Важно учитывать противопоказания: онкологические заболевания, тромбозы, заболевания печени и т. д.

Профилактика и поддержка

Полностью предотвратить климакс нельзя, но облегчить его течение под силу каждой женщине. Основные рекомендации:

  • Вести активный образ жизни.
  • Сбалансировано питаться.
  • Следить за весом и артериальным давлением.
  • Регулярно посещать врача.

Важно не только заботиться о физическом здоровье, но и морально принять этот этап, сохраняя гармонию с собой.

Уточнения

Кли́макс (климактерический период, от греч. κλῖμαξ "лестница") — период физиологической перестройки организма биологической особи, характеризующийся постепенной инволюцией, угасанием функции половой системы, происходящим в связи с возрастными изменениями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Последние материалы
Как сделать бульон идеально прозрачным? Два простых способа
Причины появления чёрных пятен на розах: что нужно знать
Три части тела, которые стареют в первую очередь — и как это предотвратить
Как защитить питомца от холода и простуды зимой
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Раскрыт план Трампа по Украине, который понравится Путину
Год проходит за 21 час: ученые описали найденную планету
Турция беспокоится, как Европа будет платить за газ через Газпромбанк в случае продолжения транзита через Украину
Нотр-Дам, восставший из пепла, посетил Макрон
Что ждет украинскую власть после второго Майдана?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.