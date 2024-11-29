Приливы, бессонница и тревожность: как облегчить симптомы климакса

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Климакс — это не болезнь, а естественный этап жизни каждой женщины, сопровождающийся изменениями в организме. Понять причины и особенности этого периода важно для сохранения здоровья и улучшения качества жизни.

Фото: Unsplash by Paul García Fotografía, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина

Что происходит в организме

Главный женский гормон репродуктивного возраста — эстрадиол, вырабатываемый яичниками.

Он отвечает за подготовку организма к беременности, формирование половых органов, развитие молочных желез, метаболизм костной ткани и распределение жира, характерное для женской фигуры. С возрастом выработка эстрадиола снижается, яичники уменьшаются в размерах, а их функция постепенно угасает.

Эстрогеновые рецепторы расположены во многих тканях: матке, влагалище, молочных железах, мочевом пузыре, коже и сердечно-сосудистой системе.

Поэтому снижение уровня гормонов приводит к множественным изменениям: нерегулярным менструациям, атрофическим процессам в органах малого таза, замедлению метаболизма и другим проявлениям.

Симптомы климакса

Каждая женщина переживает климакс по-разному, но наиболее распространённые симптомы включают:

Приливы жара: внезапные ощущения тепла, часто с покраснением кожи и потоотделением.

внезапные ощущения тепла, часто с покраснением кожи и потоотделением. Расстройства сна: бессонница, трудности с засыпанием.

бессонница, трудности с засыпанием. Психоэмоциональные изменения: тревожность, депрессия, ухудшение памяти.

тревожность, депрессия, ухудшение памяти. Атрофические изменения: сухость, зуд и дискомфорт в области влагалища, проблемы с мочеиспусканием.

сухость, зуд и дискомфорт в области влагалища, проблемы с мочеиспусканием. Потеря костной массы: повышенный риск переломов.

Средняя продолжительность приливов составляет 7-8 лет, но у некоторых женщин они могут длиться до 10 лет.

Как диагностируют климакс

Диагностика основана на сочетании жалоб, данных обследований и лабораторных анализов. Среди исследований, которые может назначить врач:

Анализы на уровень гормонов (эстрадиол, ФСГ, ЛГ, пролактин).

Оценка уровня витамина D.

УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Цитологическое исследование тканей.

Методы лечения

Полностью вылечить климакс невозможно, но его проявления можно значительно смягчить. Основные подходы:

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ): помогает при выраженных симптомах, таких как приливы или сексуальная дисфункция.

помогает при выраженных симптомах, таких как приливы или сексуальная дисфункция. Негормональные препараты: альтернативный вариант для женщин с противопоказаниями к МГТ. Используются бета-аланин, изофлавоны, антидепрессанты.

альтернативный вариант для женщин с противопоказаниями к МГТ. Используются бета-аланин, изофлавоны, антидепрессанты. Важно учитывать противопоказания: онкологические заболевания, тромбозы, заболевания печени и т. д.

Профилактика и поддержка

Полностью предотвратить климакс нельзя, но облегчить его течение под силу каждой женщине. Основные рекомендации:

Вести активный образ жизни.

Сбалансировано питаться.

Следить за весом и артериальным давлением.

Регулярно посещать врача.

Важно не только заботиться о физическом здоровье, но и морально принять этот этап, сохраняя гармонию с собой.

Уточнения

Кли́макс (климактерический период, от греч. κλῖμαξ "лестница") — период физиологической перестройки организма биологической особи, характеризующийся постепенной инволюцией, угасанием функции половой системы, происходящим в связи с возрастными изменениями.

