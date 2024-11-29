Лечение детского энуреза: что эффективнее — лекарства или народные средства

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночной энурез у детей — это деликатная проблема, которая может иметь множество причин: от физиологических особенностей до неврологических нарушений.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребёнок за ноутбуком

Иногда за этим состоянием скрываются серьезные заболевания, такие как эндокринные сбои или патологии мочеполовой системы. Поэтому важно при первых признаках ночного недержания мочи показать ребенка врачу.

Только специалист сможет определить истинную причину и порекомендовать оптимальный план лечения.

Медицинские методы лечения

Если обследование выявляет заболевание, врач может назначить медикаментозное лечение. Это могут быть препараты для регулирования работы нервной системы или средства, нормализующие функцию почек.

Также эффективно применение физиотерапии: специальные упражнения для укрепления мышц таза или процедуры, улучшающие кровообращение в области мочеполовой системы.

Важно помнить, что медикаментозное лечение должно проводиться только под наблюдением врача. Это минимизирует риск побочных эффектов и повышает шансы на успех.

Народные методы лечения

Если серьезных патологий не обнаружено, справиться с энурезом могут помочь народные средства. Они безопасны, а их использование часто становится хорошим дополнением к основному лечению.

Чернично-ежевичный чай

Ингредиенты:

10 г черники

10 г ежевики

Залейте ягоды 0,5 л воды, доведите до кипения и варите 20 минут. Процедите и давайте ребенку по 100 мл 4 раза в день.

Брусничный напиток

Ингредиенты:

20 г сушеных ягод брусники

20 г сушеных листьев брусники

Залейте ягоды и листья 0,5 л кипятка и варите 10 минут. Процедите, разделите на две части: одну давайте днем, другую — перед сном.

Укропная настойка

Ингредиенты:

5 г семян укропа

100 мл кипятка

Настаивайте семена в термосе 1 час. Порцию следует выпить вечером за час до сна.

Медовая водичка

Если ребенок не любит мед в чистом виде, можно растворить чайную ложку меда в 100 мл теплой воды. Давать такую водичку перед сном. Мед снижает нагрузку на почки и успокаивает нервную систему.

Главное — терпение и забота

Детский энурез — это проблема, которую можно решить, если подойти к лечению комплексно. Регулярный уход, консультация с врачом и использование мягких народных методов помогут ребенку справиться с этой ситуацией и вернуть уверенность в себе.

Уточнения

Энуре́з (от др.-греч. ἐνούρησις) — заболевание, характеризующееся недержанием мочи у человека. В большинстве случаев носителями энуреза являются дети (94,5 % всех носителей), часть подростков (4,5 % носителей), небольшое количество взрослых (около 1 % носителей).

