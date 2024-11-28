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Почему любимый чай может стать причиной проблем с ЖКТ

2:13
Здоровье

Чай — второй по популярности напиток в мире после воды, обладающий множеством полезных свойств.

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Однако чрезмерное увлечение им может привести к неприятным последствиям для здоровья. Об рассказала эндокринолог «СМ-Клиники» Юлия Вереина.

По словам врача, избыток чая нарушает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за содержания в нем танины.

Это вещество негативно влияет на микрофлору желудка, вызывая дискомфорт и даже боли после еды.

Обезвоживание и проблемы с нервной системой

Чай обладает мочегонным эффектом, и его чрезмерное употребление может привести к обезвоживанию, что в свою очередь вызывает различные проблемы со здоровьем. Вереина отметила, что черный чай содержит кофеин, который может усиливать нервозность и провоцировать бессонницу.

«Если вы склонны к повышенной возбудимости или у вас есть проблемы со сном, черным чаем лучше не злоупотреблять», — подчеркнула врач.

Чай и взаимодействие с лекарствами

Юлия Вереина также предупредила о нежелательности употребления чая вместе с витаминными комплексами.

Танин, содержащийся в напитке, образует с витаминами нерастворимые соединения, что снижает их усвояемость. Кроме того, чай может взаимодействовать и с другими лекарственными средствами.

«Этот напиток снижает действие оральных контрацептивов, мешает усвоению железа и может нарушать всасывание препаратов. Однако на антидепрессанты чай действует иначе — он усиливает их эффект, что может вызвать нервное возбуждение и ухудшение сна», — добавила эндокринолог.

В заключение, даже такой привычный и популярный напиток, как чай, требует умеренности в употреблении.

Его избыток может вызывать проблемы с желудком, нервной системой и взаимодействовать с лекарствами, снижая их эффективность. Чтобы избежать негативных последствий, важно соблюдать баланс и учитывать особенности своего организма.

Чай полезен только тогда, когда его пьют с умом.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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