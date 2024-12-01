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Учёные раскрыли, какая привычка стимулирует работу мозга

1:30
Здоровье

Исследователи из Университета Умео в Швеции обнаружили, что быстрый подъём по лестнице может улучшить когнитивные функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

Ходьба по лестнице
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба по лестнице

В эксперименте приняли участие 52 студента в возрасте 20 лет. Участники были разделены на две группы. Одна группа поднималась по лестнице в течение 60 секунд, с последующим отдыхом и повторением процесса шесть раз. Другая группа оставалась в состоянии покоя.

После выполнения задания обе группы проходили когнитивные тесты, оценивающие когнитивное переключение, а также оценивали своё настроение и уровень напряжения.

Результаты показали, что участники, поднимавшиеся по лестнице, лучше справлялись с заданиями на когнитивное переключение, демонстрируя улучшенную когнитивную гибкость и исполнительную функцию. Кроме того, они сообщали о более высоком уровне энергии и счастья.

Участники, которые поднимались по лестнице более интенсивно, также демонстрировали более быстрые реакции на когнитивные тесты.

Эти эффекты наблюдались как у мужчин, так и у женщин.

Исследователи предполагают, что физическая активность, такая как быстрый подъем по лестнице, может стимулировать кровоток в мозге, что, в свою очередь, улучшает когнитивные функции.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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