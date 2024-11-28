Учёные выяснили, какое влияние оказывает сон на артериальное давление у мужчин и женщин

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале Sleep, выявило связь между стадиями сна, их продолжительностью и артериальным давлением у мужчин и женщин.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Исследование, проведённое в Национальном институте сердца, лёгких и крови, охватывало более 1100 участников в возрасте от 18 до 91 года без проблем со сном, таких как апноэ.

Учёные использовали полисомнографию для анализа фаз сна, измеряя мозговую активность и частоту сердечных сокращений. На следующее утро измеряли артериальное давление и брали анализы крови для оценки уровня холестерина.

Результаты показали, что женщины, проводившие больше времени в третьей, самой глубокой стадии сна, имели более низкое артериальное давление. У мужчин же такой связи не наблюдалось, но у тех, кто часто просыпался ночью, давление было выше.

"Сон играет ключевую роль в общем здоровье и благополучии. Исследования начинают показывать, как такие характеристики сна, как время, проведённое в каждой стадии, или частота ночных пробуждений, могут влиять на контроль артериального давления, а также как пол может сказываться на этих показателях", — сообщила директор Центра исследований нарушений сна при Национальном институте сердца, лёгких и крови Маришка Браун.

Учёные считают, что эти результаты могут быть использованы для разработки новых методов лечения гипертонии.

Важно отметить, что в исследовании анализировались данные только одной ночи, поэтому говорить о долгосрочной связи сна и давления пока рано.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.



Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

