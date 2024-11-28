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Учёные обнаружили опасное вещество в косметике

1:56
Здоровье

Исследователи бьют тревогу: в косметических средствах, содержащих тальк, обнаружены следы асбеста — известного канцерогена.

Палетка теней
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней

Тальк, широко используемый в косметике благодаря своим свойствам, часто находит в природе вблизи асбеста, что объясняет их смешивание. Статья, опубликованная в научном издании ScieneAlert сообщает о результатах исследования, в котором опасное вещество было обнаружено в популярных косметических продуктах.

Канцерогенность талька обусловлена примесями асбеста — минерала, ранее использовавшегося в строительстве и промышленности. Он вызывает серьёзные заболевания, в том числе мезотелиому — рак лёгких и других органов.

Опасность представляет вдыхание талька, например, при нанесении пудры кистью. Частицы попадают в воздух, и постоянное вдыхание увеличивает риск заболеваний лёгких.

Недавние исследования показали наличие асбеста в двух из восьми протестированных образцов косметики. Производители пытаются минимизировать риск, заменяя тальк на более безопасные вещества, такие как кремнезем и каолин. Однако очистка и проверка сложны и не гарантируют полного отсутствия асбеста.

Учёные настаивают на том, что производители косметики должны информировать потребителей о возможных рисках, связанных с примесями асбеста.

Ежегодно добывается более 7 миллионов тонн талька, и физическая проверка всех партий невозможна. Потребителям советуют внимательно изучать состав косметики, особенно при выборе средств для беременных и детей. Хотя риск минимален, постоянное использование может привести к серьёзным заболеваниям. Важно осознавать потенциальные опасности и выбирать продукцию с проверенными ингредиентами.

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Указанные факторы могут иметь химическую (различные химические вещества), физическую (ионизирующие излучения, ультрафиолетовые лучи), а также, в некоторых случаях биологическую (онкогенные вирусы, некоторые бактерии) природу; по оценкам онкологов, 80—90 % всех форм рака у человека представляет собой результат действия таких факторов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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