Учёные предостерегли о вреде нерегулярного сна

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование канадских учёных из Университета Оттавы показало, что нерегулярный сон может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

В исследовании, опубликованном Daily Star, приняли участие люди в возрасте от 40 до 72 лет. Учёные разработали индекс регулярности сна, который оценивал стабильность времени засыпания и пробуждения. Участники носили трекеры активности в течение недели, что позволило точно фиксировать время отхода ко сну.

Анализ данных более чем 72 тысяч участников показал, что регулярность сна важнее его продолжительности. Восьмичасовой сон не компенсирует риски, связанные с нерегулярным графиком. Если человек засыпает в разное время, то риск сердечных заболеваний у него увеличивается на 26%, как подчеркнул ведущий исследователь проекта доктор Жан-Филипп Шапут.

Это связано с повышением уровня С-реактивного белка, маркера воспаления, ассоциированного с заболеваниями сердца.

Учёные отмечают, что сон также может косвенно влиять на здоровье сердца, воздействуя на образ жизни. Регулярный график сна способствует поддержанию гормонального баланса, улучшению обмена веществ и снижению уровня стресса, что защищает сердце и сосуды.

Исследователи продолжают изучать связь между нерегулярным графиком сна и мерцательной аритмией, которая значительно увеличивает риск инсульта. Они рекомендуют придерживаться постоянного режима сна с допустимой погрешностью в 30 минут, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.



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