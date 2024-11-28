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Учёные обнаружили, что дикие кабаны способны передать гепатит Е людям и другим животным

1:58
Здоровье

Исследователи из Университета Барселоны выявили потенциальную угрозу распространения вируса гепатита Е (HEV) от диких кабанов к людям и домашним животным в Барселоне.

Кабан
Фото: commons.wikimedia.org by Galanalag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кабан

Увеличение популяции кабанов в городе, вызванное урбанизацией и потерей естественной среды обитания, привело к тому, что эти животные стали важным резервуаром вируса HEV, поражающего более 20 миллионов человек ежегодно. Анализ фекалий 312 кабанов, собранных с 2016 по 2021 год, показал наличие вируса у семи особей, все из которых принадлежали к генотипу HEV 3.

Наиболее тревожным является тот факт, что вирус был обнаружен у молодых особей, что указывает на эндемичность вируса в популяции кабанов и заражение в раннем возрасте. Отсутствие вируса у взрослых кабанов, вероятно, свидетельствует о приобретённом иммунитете после перенесённого заболевания.

Учёные подчёркивают, что проблема передачи HEV от диких кабанов имеет глобальный характер, поскольку рост численности этих животных наблюдается в мегаполисах по всему миру, таких как Рим, Берлин и Гонконг.

Хотя большинство случаев гепатита Е у людей протекают в легкой форме, ежегодно вирус уносит жизни около 50 тысяч человек. Особенно опасен HEV для беременных женщин, уровень смертности среди которых может достигать 30%, а также для новорождённых.

Для профилактики заражения HEV исследователи рекомендуют избегать контакта с дикими кабанами, не употреблять их мясо в сыром или недоваренном виде, соблюдать гигиену и тщательно мыть руки после возможного контакта с вирусом. Владельцам домашних животных следует следить за тем, чтобы их питомцы не контактировали с фекалиями диких животных.

Уточнения

Вирусный гепати́т E (гепатит ни A ни B с фекально-оральным механизмом заражения) — острая циклическая вирусная инфекция с фекально-оральным механизмом заражения, склонная к эпидемическому распространению в основном в регионах с жарким климатом, протекающая преимущественно доброкачественно, но с большой частотой неблагоприятных исходов у женщин в последнем триместре беременности.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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