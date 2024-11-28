Как слух влияет на физическое здоровье пожилых людей?

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушения слуха у пожилых людей связаны с ухудшением физической активности и здоровья.

Американские ученые выяснили, что проблемы со слухом значительно снижают физические возможности пожилых людей, включая скорость ходьбы, выносливость и равновесие.

Ход исследования

В исследовании приняли участие добровольцы со средним возрастом 79 лет. У трети участников слух был нормальным, 40% имели лёгкие нарушения, а остальные столкнулись с умеренными или тяжёлыми проблемами. Наблюдения за группой длились восемь лет.

Результаты показали, что у участников с нарушениями слуха наблюдалось быстрое снижение физических качеств, тогда как у людей с хорошим слухом подобных изменений не происходило.

Что говорят специалисты?

Выводы исследования, опубликованные в JAMA Network Open, подчёркивают, что проблемы со слухом — это распространённое явление среди пожилых, но они поддаются лечению. Устранение слуховых нарушений может замедлить возрастное снижение физических функций и улучшить качество жизни.

Что можно сделать?

Важно своевременно обращаться к врачу при первых признаках ухудшения слуха. Современные методы лечения помогают поддерживать не только слух, но и общую физическую активность, что особенно важно в пожилом возрасте.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

