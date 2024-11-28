Завтрак до 8:30 утра: почему это важно для здоровья?

Время приёма пищи влияет на уровень сахара в крови и инсулинорезистентность, что напрямую связано с общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни.
Американские исследователи провели эксперимент и выяснили, что завтрак до 8:30 утра может существенно улучшить метаболические показатели.
Врачи пришли к выводу, что у людей, которые начинают завтракать раньше 8:30, уровень инсулинорезистентности ниже, независимо от того, как долго они едят в течение дня. Это означает, что время первого приёма пищи играет ключевую роль в поддержании здорового обмена веществ.
Результаты исследования подтвердили, что время приёма еды — значимый фактор, который необходимо учитывать при составлении диет и рекомендаций для пациентов.
Ранее считалось, что длительность приемов пищи оказывает большее влияние на уровень сахара в крови, чем время, когда человек ест. Однако новые данные доказывают, что утренний прием пищи влияет на метаболизм не меньше.
Эти выводы были опубликованы в издании Express, подчеркнув важность правильного тайминга приёмов пищи для здоровья.
Инсулинорезистентность - нарушение метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин.
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