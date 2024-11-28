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Завтрак до 8:30 утра: почему это важно для здоровья?

1:21
Здоровье

Время приёма пищи влияет на уровень сахара в крови и инсулинорезистентность, что напрямую связано с общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Яичница

Американские исследователи провели эксперимент и выяснили, что завтрак до 8:30 утра может существенно улучшить метаболические показатели.

Почему завтрак до 8:30 утра полезен?

Врачи пришли к выводу, что у людей, которые начинают завтракать раньше 8:30, уровень инсулинорезистентности ниже, независимо от того, как долго они едят в течение дня. Это означает, что время первого приёма пищи играет ключевую роль в поддержании здорового обмена веществ.

Результаты исследования подтвердили, что время приёма еды — значимый фактор, который необходимо учитывать при составлении диет и рекомендаций для пациентов.

Новый взгляд на питание

Ранее считалось, что длительность приемов пищи оказывает большее влияние на уровень сахара в крови, чем время, когда человек ест. Однако новые данные доказывают, что утренний прием пищи влияет на метаболизм не меньше.

Эти выводы были опубликованы в издании Express, подчеркнув важность правильного тайминга приёмов пищи для здоровья.

Уточнения

Инсулинорезистентность - нарушение метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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