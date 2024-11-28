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Как сохранить зрение: пять секретов, которые вы не знали

1:44
Здоровье

Зрение — важнейший инструмент восприятия мира, поэтому забота о глазах должна стать приоритетом.

Глаза
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM
Глаза

С возрастом зрение нередко ухудшается, но этот процесс можно замедлить и даже взять под контроль, если придерживаться простых рекомендаций. Эксперты поделились пятью секретами, которые помогут сохранить здоровье глаз на долгие годы.

Как сохранить зрение: пять советов

Посещайте офтальмолога регулярно

Не игнорируйте ухудшение зрения и следуйте рекомендациям врача. Если прописаны очки, не откладывайте их использование — это снизит нагрузку на глаза и предотвратит прогрессирование проблем.

Ешьте морковь, но правильно

Морковь действительно полезна для зрения, но её эффективность раскрывается только в сочетании с жирами. Добавляйте в блюда нерафинированное оливковое масло, чтобы получить максимум пользы.

Увеличьте потребление омега-3

Морепродукты и рыба, богатые омега-3 жирными кислотами, укрепляют зрение. Постарайтесь включать их в рацион минимум два раза в неделю.

Защитите глаза при работе за компьютером

Используйте специальные очки для работы за экраном и выполняйте простую гимнастику для глаз. Эти привычки снизят усталость и напряжение.

Питайте кожу вокруг глаз

Протирайте веки ватным диском, смоченным в отваре ромашки и липы, несколько раз в неделю. Это не только поможет сохранить молодость кожи, но и окажет профилактическое воздействие на здоровье глаз.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать зрение и минимизировать влияние возрастных изменений.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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