Что будет с организмом, если пить энергетики ежедневно

Александр Созыкин о том, что энергетики делают с организмом

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное употребление энергетиков может серьезно повлиять на здоровье. Эти напитки дают лишь кратковременный прилив бодрости, но усталость быстро возвращается. Уже через 3-6 месяцев регулярного употребления возникает привыкание, которое со временем может перерасти в зависимость.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Как объясняет биолог Александр Созыкин, чрезмерное увлечение энергетиками способно вызвать серьезные проблемы с самочувствием. Среди возможных последствий — рвота, диарея, нарушения работы сердца и сосудов, обострение язвенной болезни, а в крайнем случае даже летальный исход.

"Выпив банку энергетика, вы как будто выпиваете одновременно 3-4 чашки зернового кофе", — предупреждает эксперт. Он подчеркивает, что безопасным количеством считается не более 500 мл в день.

Созыкин также напомнил, что есть группы людей, которым энергетики строго противопоказаны. Среди них — беременные и кормящие женщины, пожилые люди старше 70 лет, а также те, кто имеет проблемы с нервной, пищеварительной или сердечно-сосудистой системами. При психических расстройствах употребление энергетиков тоже необходимо исключить.

Уточнения

Энергетический напиток - это тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

