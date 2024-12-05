Почему появляются растяжки и как с ними справиться

Лучшие методы борьбы с растяжками

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Растяжки — это одна из распространённых проблем, с которой сталкиваются многие после быстрого набора или сброса веса. Они представляют собой изменения в структуре кожи, вызванные микроразрывами и заменой эластичной ткани на соединительную. О том, как справиться с растяжками, рассказала фитнес-тренер Анна Фёдорова.

Почему появляются растяжки?

Растяжки чаще всего возникают:

При резких скачках веса.

Во время беременности.

В подростковом возрасте, когда тело быстро растёт.

В этих случаях кожа теряет эластичность, и возникают микроразрывы. Со временем они превращаются в видимые линии, которые сложно устранить без должного ухода.

Как бороться с растяжками?

Увлажнение кожи

Для поддержания эластичности используйте масла и кремы с витаминами A, C, E и коллагеном. Эти компоненты способствуют регенерации клеток кожи и помогают уменьшить проявления растяжек. Физическая активность

Занятия спортом улучшают кровообращение и повышают тонус кожи. Упражнения, направленные на укрепление мышц в проблемных зонах, помогут сократить видимость растяжек. Правильное питание

Рацион должен включать антиоксиданты (фрукты, овощи, зелёный чай, орехи), продукты с белком и витаминами, которые укрепляют кожу и стимулируют её восстановление. Процедуры в салонах красоты.

Если домашние методы не дают нужного результата, можно обратиться к профессионалам. Эффективными процедурами считаются лазерное омоложение, микродермабразия, химические пилинги.

Главное — комплексный подход

Регулярный уход за кожей, активный образ жизни и правильное питание помогут улучшить её состояние и минимизировать растяжки. Однако стоит помнить, что процесс требует времени, терпения и заботы о себе. Каждое тело уникально, и даже с растяжками можно чувствовать себя уверенно и привлекательно.

Уточнения

Стрии - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.



