Почему появляются растяжки и как с ними справиться

Растяжки — это одна из распространённых проблем, с которой сталкиваются многие после быстрого набора или сброса веса. Они представляют собой изменения в структуре кожи, вызванные микроразрывами и заменой эластичной ткани на соединительную. О том, как справиться с растяжками, рассказала фитнес-тренер Анна Фёдорова.
Растяжки чаще всего возникают:
В этих случаях кожа теряет эластичность, и возникают микроразрывы. Со временем они превращаются в видимые линии, которые сложно устранить без должного ухода.
Регулярный уход за кожей, активный образ жизни и правильное питание помогут улучшить её состояние и минимизировать растяжки. Однако стоит помнить, что процесс требует времени, терпения и заботы о себе. Каждое тело уникально, и даже с растяжками можно чувствовать себя уверенно и привлекательно.
Стрии - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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