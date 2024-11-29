Мороз против красоты: как защитить кожу от зимнего нападения

Обветриванию подвержена любая кожа, но особенно уязвимы сухая, комбинированная и атопическая, подчеркнула дерматовенеролог и косметолог Марина Карташева, ведущий специалист сети клиник "Семейная".
Эксперт объяснила, что повреждение кожи может быть вызвано как неблагоприятными погодными условиями, так и неправильным уходом даже при комфортной погоде.
Однако детская кожа, благодаря своим особенностям, восстанавливается быстрее и чаще всего достаточно лишь наружных средств.
"Для профилактики обветривания применяются колд-кремы, которые защищают кожу от потери влаги, нарушающей её целостность и барьерные функции. В составе таких кремов есть масла, создающие плотную защитную пленку. Если же обветривания избежать не удалось, для восстановления подходят средства с декспантенолом, мадекасоссидом, глицерином, керамидами, омега-кислотами или мочевиной", — пояснила Карташева.
Особенно эффективны, по словам косметолога, цика-кремы на основе центеллы азиатской. Эти средства применяются не только для обветренной кожи, но и для заживления ран, ожогов или после косметических процедур.
"Если кожа обветрилась настолько, что появились зуд и покраснение, это может быть признаком раздражительного дерматита, требующего консультации дерматолога", — добавила она.
Для взрослой кожи процесс регенерации занимает больше времени из-за нехватки увлажняющих факторов и гиалуроновой кислоты. Чтобы минимизировать риск повреждений в холодное время года, Марина Карташева рекомендует:
Также специалист отметила, что профилактика дефицита гиалуроновой кислоты может включать процедуры биоревитализации, мезотерапии и физиотерапевтические методы увлажнения.
Если кожа уже подверглась обветриванию, для регенерации могут использоваться плазмотерапия, инъекции коллагена и другие процедуры.
Дерматовенеролог предупредила, что частые эпизоды обветривания могут привести к розацеа, сопровождающейся покраснением и образованием сосудистых звездочек.
На руках хроническое обветривание может вызвать лихенизацию — утолщение кожи с потемнением.
В таких случаях восстановление требует более комплексного подхода:
Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.
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