Мороз против красоты: как защитить кожу от зимнего нападения

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обветриванию подвержена любая кожа, но особенно уязвимы сухая, комбинированная и атопическая, подчеркнула дерматовенеролог и косметолог Марина Карташева, ведущий специалист сети клиник "Семейная".

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чашкой кофе

Эксперт объяснила, что повреждение кожи может быть вызвано как неблагоприятными погодными условиями, так и неправильным уходом даже при комфортной погоде.

Однако детская кожа, благодаря своим особенностям, восстанавливается быстрее и чаще всего достаточно лишь наружных средств.

"Для профилактики обветривания применяются колд-кремы, которые защищают кожу от потери влаги, нарушающей её целостность и барьерные функции. В составе таких кремов есть масла, создающие плотную защитную пленку. Если же обветривания избежать не удалось, для восстановления подходят средства с декспантенолом, мадекасоссидом, глицерином, керамидами, омега-кислотами или мочевиной", — пояснила Карташева.

Особенно эффективны, по словам косметолога, цика-кремы на основе центеллы азиатской. Эти средства применяются не только для обветренной кожи, но и для заживления ран, ожогов или после косметических процедур.

"Если кожа обветрилась настолько, что появились зуд и покраснение, это может быть признаком раздражительного дерматита, требующего консультации дерматолога", — добавила она.

Восстановление и профилактика обветривания кожи

Для взрослой кожи процесс регенерации занимает больше времени из-за нехватки увлажняющих факторов и гиалуроновой кислоты. Чтобы минимизировать риск повреждений в холодное время года, Марина Карташева рекомендует:

Переходить на зимний уход. Использовать более мягкие очищающие средства и плотные кремы.

Использовать более мягкие очищающие средства и плотные кремы. Не забывать о солнцезащите. Даже зимой ультрафиолет может повреждать кожу.

Даже зимой ультрафиолет может повреждать кожу. Избегать длительного воздействия мороза. Кожа должна быть защищена.

Также специалист отметила, что профилактика дефицита гиалуроновой кислоты может включать процедуры биоревитализации, мезотерапии и физиотерапевтические методы увлажнения.

Если кожа уже подверглась обветриванию, для регенерации могут использоваться плазмотерапия, инъекции коллагена и другие процедуры.

Последствия хронического обветривания

Дерматовенеролог предупредила, что частые эпизоды обветривания могут привести к розацеа, сопровождающейся покраснением и образованием сосудистых звездочек.

На руках хроническое обветривание может вызвать лихенизацию — утолщение кожи с потемнением.

В таких случаях восстановление требует более комплексного подхода:

увлажняющие средства с мочевиной.

салициловой кислотой.

пилинги и фототерапия после восстановления уровня увлажненности.

Уточнения

Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

