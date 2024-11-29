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Мороз против красоты: как защитить кожу от зимнего нападения

3:02
Здоровье

Обветриванию подвержена любая кожа, но особенно уязвимы сухая, комбинированная и атопическая, подчеркнула дерматовенеролог и косметолог Марина Карташева, ведущий специалист сети клиник "Семейная".

Девушка с чашкой кофе
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чашкой кофе

Эксперт объяснила, что повреждение кожи может быть вызвано как неблагоприятными погодными условиями, так и неправильным уходом даже при комфортной погоде.

Однако детская кожа, благодаря своим особенностям, восстанавливается быстрее и чаще всего достаточно лишь наружных средств.

"Для профилактики обветривания применяются колд-кремы, которые защищают кожу от потери влаги, нарушающей её целостность и барьерные функции. В составе таких кремов есть масла, создающие плотную защитную пленку. Если же обветривания избежать не удалось, для восстановления подходят средства с декспантенолом, мадекасоссидом, глицерином, керамидами, омега-кислотами или мочевиной", — пояснила Карташева.

Особенно эффективны, по словам косметолога, цика-кремы на основе центеллы азиатской. Эти средства применяются не только для обветренной кожи, но и для заживления ран, ожогов или после косметических процедур.

"Если кожа обветрилась настолько, что появились зуд и покраснение, это может быть признаком раздражительного дерматита, требующего консультации дерматолога", — добавила она.

Восстановление и профилактика обветривания кожи

Для взрослой кожи процесс регенерации занимает больше времени из-за нехватки увлажняющих факторов и гиалуроновой кислоты. Чтобы минимизировать риск повреждений в холодное время года, Марина Карташева рекомендует:

  • Переходить на зимний уход. Использовать более мягкие очищающие средства и плотные кремы.
  • Не забывать о солнцезащите. Даже зимой ультрафиолет может повреждать кожу.
  • Избегать длительного воздействия мороза. Кожа должна быть защищена.

Также специалист отметила, что профилактика дефицита гиалуроновой кислоты может включать процедуры биоревитализации, мезотерапии и физиотерапевтические методы увлажнения.

Если кожа уже подверглась обветриванию, для регенерации могут использоваться плазмотерапия, инъекции коллагена и другие процедуры.

Последствия хронического обветривания

Дерматовенеролог предупредила, что частые эпизоды обветривания могут привести к розацеа, сопровождающейся покраснением и образованием сосудистых звездочек.

На руках хроническое обветривание может вызвать лихенизацию — утолщение кожи с потемнением.

В таких случаях восстановление требует более комплексного подхода:

  • увлажняющие средства с мочевиной.
  • салициловой кислотой.
  • пилинги и фототерапия после восстановления уровня увлажненности.

Уточнения

Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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