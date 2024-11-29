Опасный варикоз: когда сосудистые звездочки могут стать началом серьезной болезни

Варикозное расширение вен — это патология, связанная с хронической венозной недостаточностью, которая зачастую имеет наследственный характер.
Однако передается не само заболевание, а генетическая склонность к слабости стенок вен. Об этом рассказал врач-флеболог Даниил Чикишев.
Специалист пояснил, что при нарушении венозного оттока в венах повышается давление, что приводит к их расширению и даже атрофии мышц. Однако предсказать, как именно болезнь проявится у конкретного пациента, невозможно — всё зависит от индивидуальных особенностей организма.
"Симптомы могут варьироваться от изменений пигментации кожи и появления сосудистых звездочек до прогрессирующего варикоза с выступающими венозными узлами, экземами и язвами", — подчеркнул Чикишев.
По словам врача, если у пациента есть наследственная предрасположенность, заболевание чаще всего проявляется к 40 годам. Однако игнорирование профилактических мер может ускорить его развитие.
Чикишев добавил, что гормональные нарушения также играют важную роль, из-за чего у женщин варикоз встречается чаще, чем у мужчин.
Чтобы предотвратить развитие заболевания, врач советует придерживаться простых рекомендаций:
Врач также рекомендует внимательно следить за внешними изменениями на ногах, а при появлении судорог или покалывания в икроножных мышцах обращаться за медицинской помощью.
Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.
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