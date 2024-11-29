Бессонница больше не проблема: учёные нашли решение

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Новгородского государственного университета разработали новый способ отслеживания качества сна, основываясь на анализе электродермальной активности (ЭДА).

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Этот показатель, отражающий тонус вегетативной нервной системы, помогает выявлять изменения, происходящие в организме во время отдыха. В отличие от классических устройств, которые требуют проводного подключения, новый метод использует удобный браслет.

Устройство регистрирует электрические изменения на запястье и передаёт данные в специальное приложение для анализа.

По словам старшего научного сотрудника Михаила Лукова, длительный стресс снижает ЭДА, что может негативно влиять на сон.

Однако исследования, проведённые совместно с лабораторией сомнологии центра имени Алмазова, выявили, что в фазе глубокого сна, продолжающейся от 60 до 90 минут, ЭДА значительно увеличивается.

Эти изменения были подтверждены пациентами, которые носили браслеты и одновременно проходили анализ фаз сна.

Открытие позволяет предположить, что в будущем качество сна можно будет оценивать через анализ потоотделения.

Эта методика может стать важным инструментом для борьбы с бессонницей, предоставляя новые данные о состоянии организма во время ночного отдыха.

Кроме того, учёные из Норвегии изучили оптимальную продолжительность сна.

Они пришли к выводу, что 6,5 часов являются оптимальными: это связано с увеличением объёма подкорковых структур, уменьшением желудочков мозга и утолщением коры.

Эти данные добавляют ещё одно звено в цепь понимания роли сна для здоровья.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

