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Бессонница больше не проблема: учёные нашли решение

1:48
Здоровье

Учёные из Новгородского государственного университета разработали новый способ отслеживания качества сна, основываясь на анализе электродермальной активности (ЭДА).

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Этот показатель, отражающий тонус вегетативной нервной системы, помогает выявлять изменения, происходящие в организме во время отдыха. В отличие от классических устройств, которые требуют проводного подключения, новый метод использует удобный браслет.

Устройство регистрирует электрические изменения на запястье и передаёт данные в специальное приложение для анализа.

По словам старшего научного сотрудника Михаила Лукова, длительный стресс снижает ЭДА, что может негативно влиять на сон.

Однако исследования, проведённые совместно с лабораторией сомнологии центра имени Алмазова, выявили, что в фазе глубокого сна, продолжающейся от 60 до 90 минут, ЭДА значительно увеличивается.

Эти изменения были подтверждены пациентами, которые носили браслеты и одновременно проходили анализ фаз сна.

Открытие позволяет предположить, что в будущем качество сна можно будет оценивать через анализ потоотделения.

Эта методика может стать важным инструментом для борьбы с бессонницей, предоставляя новые данные о состоянии организма во время ночного отдыха.

Кроме того, учёные из Норвегии изучили оптимальную продолжительность сна.

Они пришли к выводу, что 6,5 часов являются оптимальными: это связано с увеличением объёма подкорковых структур, уменьшением желудочков мозга и утолщением коры.

Эти данные добавляют ещё одно звено в цепь понимания роли сна для здоровья.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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