Бессонница больше не проблема: учёные нашли решение

Учёные из Новгородского государственного университета разработали новый способ отслеживания качества сна, основываясь на анализе электродермальной активности (ЭДА).
Этот показатель, отражающий тонус вегетативной нервной системы, помогает выявлять изменения, происходящие в организме во время отдыха. В отличие от классических устройств, которые требуют проводного подключения, новый метод использует удобный браслет.
Устройство регистрирует электрические изменения на запястье и передаёт данные в специальное приложение для анализа.
По словам старшего научного сотрудника Михаила Лукова, длительный стресс снижает ЭДА, что может негативно влиять на сон.
Однако исследования, проведённые совместно с лабораторией сомнологии центра имени Алмазова, выявили, что в фазе глубокого сна, продолжающейся от 60 до 90 минут, ЭДА значительно увеличивается.
Эти изменения были подтверждены пациентами, которые носили браслеты и одновременно проходили анализ фаз сна.
Открытие позволяет предположить, что в будущем качество сна можно будет оценивать через анализ потоотделения.
Эта методика может стать важным инструментом для борьбы с бессонницей, предоставляя новые данные о состоянии организма во время ночного отдыха.
Кроме того, учёные из Норвегии изучили оптимальную продолжительность сна.
Они пришли к выводу, что 6,5 часов являются оптимальными: это связано с увеличением объёма подкорковых структур, уменьшением желудочков мозга и утолщением коры.
Эти данные добавляют ещё одно звено в цепь понимания роли сна для здоровья.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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