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Как сладости влияют на здоровье ребёнка

Сколько конфет можно давать детям
1:31
Здоровье

Сладости — любимое лакомство многих детей, но их чрезмерное употребление может негативно сказаться на здоровье. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, сколько конфет можно давать детям без вреда для их организма.

Конфеты
Фото: flickr.com by Mene Tekel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конфеты

Сладости для детей до двух лет

Доктор категорически не рекомендует давать сладости детям младше двух лет. Они могут ослабить иммунитет и создать риск для развития хронических заболеваний.

Допустимое количество сладостей для детей старше двух лет

Детям старше двух лет можно разрешить небольшие порции сладостей. Специалист отмечает, что допустимая дневная норма сахара для ребёнка составляет не более 6 чайных ложек (менее 30 г).

  • В 100 г конфет содержится около 70 г сахара.
  • Это означает, что в день ребёнку можно съесть 2-3 конфеты или небольшой кусочек шоколада, что не причинит вреда его организму.

Последствия злоупотребления сладостями

Чрезмерное употребление сладкого может привести к ряду проблем, таких как:

  • Повышенный риск развития сахарного диабета.
  • Ожирение и проблемы с лишним весом.
  • Ухудшение состояния сосудов.

Альтернативы сладостям

Вместо конфет лучше предлагать детям продукты с натуральным сахаром:

  • Ягоды
  • Фрукты

Они не только полезнее, но и содержат витамины, необходимые для роста и развития.

Уточнения

Конфе́та - кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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