Чем полезны косточки цитрусовых

Что будет, если есть мандарины с косточками

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие задумываются, что произойдёт, если съесть мандарины вместе с косточками. Считается, что в косточках содержатся полезные вещества, но стоит разобраться, насколько они безопасны и могут ли действительно принести пользу.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

Польза мандариновых косточек

Диетолог Марият Мухина утверждает, что мандариновые косточки действительно содержат ценные вещества:

Витамин B17 и витамин С

Минералы: магний, кальций, калий

Эфирные масла и фитонциды

Положительное воздействие:

Профилактика онкологии. Витамин B17, содержащийся в косточках, может снизить риск развития раковых клеток. Для профилактики достаточно съедать 1-2 косточки в день. Антиоксиданты. Эти вещества поддерживают молодость организма, борются со свободными радикалами и улучшают состояние кожи. Косметический эффект. Эфирные масла и фитонциды, содержащиеся в косточках, используются для борьбы с акне и других кожных проблем.

Возможный вред

Однако употреблять мандариновые косточки нужно с осторожностью:

Риск отравления. Большое количество косточек может вызвать дискомфорт в желудке и привести к интоксикации.

Горечь и трудности с перевариванием. Сами косточки плотные и трудноперевариваемы, что может стать проблемой для чувствительного желудка.

Заключение

Мандариновые косточки могут быть полезны в небольших количествах. Достаточно 1-2 косточек в день, чтобы воспользоваться их антиоксидантными и профилактическими свойствами. Однако злоупотреблять ими не стоит, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление.

