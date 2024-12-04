Чем полезны косточки цитрусовых

Многие задумываются, что произойдёт, если съесть мандарины вместе с косточками. Считается, что в косточках содержатся полезные вещества, но стоит разобраться, насколько они безопасны и могут ли действительно принести пользу.
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Мандарины
Польза мандариновых косточек
Диетолог Марият Мухина утверждает, что мандариновые косточки действительно содержат ценные вещества:
Витамин B17 и витамин С
Минералы: магний, кальций, калий
Эфирные масла и фитонциды
Положительное воздействие:
Профилактика онкологии. Витамин B17, содержащийся в косточках, может снизить риск развития раковых клеток. Для профилактики достаточно съедать 1-2 косточки в день.
Антиоксиданты. Эти вещества поддерживают молодость организма, борются со свободными радикалами и улучшают состояние кожи.
Косметический эффект. Эфирные масла и фитонциды, содержащиеся в косточках, используются для борьбы с акне и других кожных проблем.
Возможный вред
Однако употреблять мандариновые косточки нужно с осторожностью:
Риск отравления. Большое количество косточек может вызвать дискомфорт в желудке и привести к интоксикации.
Горечь и трудности с перевариванием. Сами косточки плотные и трудноперевариваемы, что может стать проблемой для чувствительного желудка.
Заключение
Мандариновые косточки могут быть полезны в небольших количествах. Достаточно 1-2 косточек в день, чтобы воспользоваться их антиоксидантными и профилактическими свойствами. Однако злоупотреблять ими не стоит, чтобы избежать возможных негативных последствий.