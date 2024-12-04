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Чем полезны косточки цитрусовых

Что будет, если есть мандарины с косточками
1:50
Здоровье

Многие задумываются, что произойдёт, если съесть мандарины вместе с косточками. Считается, что в косточках содержатся полезные вещества, но стоит разобраться, насколько они безопасны и могут ли действительно принести пользу.

Мандарины
Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мандарины

Польза мандариновых косточек

Диетолог Марият Мухина утверждает, что мандариновые косточки действительно содержат ценные вещества:

  • Витамин B17 и витамин С
  • Минералы: магний, кальций, калий
  • Эфирные масла и фитонциды

Положительное воздействие:

  1. Профилактика онкологии. Витамин B17, содержащийся в косточках, может снизить риск развития раковых клеток. Для профилактики достаточно съедать 1-2 косточки в день.
  2. Антиоксиданты. Эти вещества поддерживают молодость организма, борются со свободными радикалами и улучшают состояние кожи.
  3. Косметический эффект. Эфирные масла и фитонциды, содержащиеся в косточках, используются для борьбы с акне и других кожных проблем.

Возможный вред

Однако употреблять мандариновые косточки нужно с осторожностью:

  • Риск отравления. Большое количество косточек может вызвать дискомфорт в желудке и привести к интоксикации.
  • Горечь и трудности с перевариванием. Сами косточки плотные и трудноперевариваемы, что может стать проблемой для чувствительного желудка.

Заключение

Мандариновые косточки могут быть полезны в небольших количествах. Достаточно 1-2 косточек в день, чтобы воспользоваться их антиоксидантными и профилактическими свойствами. Однако злоупотреблять ими не стоит, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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