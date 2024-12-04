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Как еда и напитки вредят зубной эмали

Как продукты и напитки меняют цвет зубной эмали
1:47
Здоровье

Красивая и здоровая улыбка — это не только признак ухоженности, но и показатель здоровья. Однако некоторые продукты и напитки могут негативно повлиять на цвет зубной эмали. Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие продукты стоит употреблять с осторожностью, чтобы сохранить белизну зубов.

Продукты и напитки, которые окрашивают зубы

  1. Чай и кофе
    Эти напитки содержат дубильные вещества, которые придают зубам темный оттенок. Регулярное употребление без должного ухода за полостью рта может привести к заметному потемнению эмали.

  2. Концентрированные соки, ягоды и фрукты
    Продукты с насыщенным цветом, такие как виноград, смородина, гранат и свекла, могут оставлять цветовые пигменты на эмали.

  3. Цитрусовые
    Кислоты в составе цитрусовых (лимон, апельсин) не только разрушают эмаль, но и вызывают её гиперчувствительность.

  4. Красное вино
    Этот напиток окрашивает зубы и делает их более уязвимыми для бактерий, что увеличивает риск возникновения налета и кариеса.

  5. Соусы и специи
    Тёмные соусы, такие как соевый или бальзамический, а также насыщенные специи могут придать зубам серый или коричневый оттенок.

Рекомендации для защиты эмали

  • Полощите рот после употребления окрашивающих продуктов и напитков.
  • Регулярно чистите зубы пастой с отбеливающим эффектом.
  • Ограничьте употребление продуктов, которые сильно окрашивают эмаль.
  • Посещайте стоматолога для профессиональной чистки зубов.

Правильный уход за зубами и разумный подход к выбору продуктов помогут сохранить улыбку белоснежной и здоровой.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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