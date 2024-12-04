Как еда и напитки вредят зубной эмали

Красивая и здоровая улыбка — это не только признак ухоженности, но и показатель здоровья. Однако некоторые продукты и напитки могут негативно повлиять на цвет зубной эмали. Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие продукты стоит употреблять с осторожностью, чтобы сохранить белизну зубов.
Продукты и напитки, которые окрашивают зубы
Чай и кофе Эти напитки содержат дубильные вещества, которые придают зубам темный оттенок. Регулярное употребление без должного ухода за полостью рта может привести к заметному потемнению эмали.
Концентрированные соки, ягоды и фрукты Продукты с насыщенным цветом, такие как виноград, смородина, гранат и свекла, могут оставлять цветовые пигменты на эмали.
Цитрусовые Кислоты в составе цитрусовых (лимон, апельсин) не только разрушают эмаль, но и вызывают её гиперчувствительность.
Красное вино Этот напиток окрашивает зубы и делает их более уязвимыми для бактерий, что увеличивает риск возникновения налета и кариеса.
Соусы и специи Тёмные соусы, такие как соевый или бальзамический, а также насыщенные специи могут придать зубам серый или коричневый оттенок.
Рекомендации для защиты эмали
Полощите рот после употребления окрашивающих продуктов и напитков.
Регулярно чистите зубы пастой с отбеливающим эффектом.
Ограничьте употребление продуктов, которые сильно окрашивают эмаль.
Посещайте стоматолога для профессиональной чистки зубов.
Правильный уход за зубами и разумный подход к выбору продуктов помогут сохранить улыбку белоснежной и здоровой.
Уточнения
Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.
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