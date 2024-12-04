Как еда и напитки вредят зубной эмали

Как продукты и напитки меняют цвет зубной эмали

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красивая и здоровая улыбка — это не только признак ухоженности, но и показатель здоровья. Однако некоторые продукты и напитки могут негативно повлиять на цвет зубной эмали. Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие продукты стоит употреблять с осторожностью, чтобы сохранить белизну зубов.

Продукты и напитки, которые окрашивают зубы

Чай и кофе

Эти напитки содержат дубильные вещества, которые придают зубам темный оттенок. Регулярное употребление без должного ухода за полостью рта может привести к заметному потемнению эмали. Концентрированные соки, ягоды и фрукты

Продукты с насыщенным цветом, такие как виноград, смородина, гранат и свекла, могут оставлять цветовые пигменты на эмали. Цитрусовые

Кислоты в составе цитрусовых (лимон, апельсин) не только разрушают эмаль, но и вызывают её гиперчувствительность. Красное вино

Этот напиток окрашивает зубы и делает их более уязвимыми для бактерий, что увеличивает риск возникновения налета и кариеса. Соусы и специи

Тёмные соусы, такие как соевый или бальзамический, а также насыщенные специи могут придать зубам серый или коричневый оттенок.

Рекомендации для защиты эмали

Полощите рот после употребления окрашивающих продуктов и напитков.

Регулярно чистите зубы пастой с отбеливающим эффектом.

Ограничьте употребление продуктов, которые сильно окрашивают эмаль.

Посещайте стоматолога для профессиональной чистки зубов.

Правильный уход за зубами и разумный подход к выбору продуктов помогут сохранить улыбку белоснежной и здоровой.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.

