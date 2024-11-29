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Мужское облысение после 30: почему нельзя игнорировать симптомы

2:04
Здоровье

Снижение густоты волос у мужчин часто наблюдается с возрастом, но появление залысин до 40 лет может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Бородатый мужчина
Фото: commons.wikimedia.org by Jlesly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бородатый мужчина

Выпадение волос, или алопеция, не возникает резко — этот процесс развивается постепенно. Начальные признаки включают:

  • смещение линии роста волос
  • появление залысин 
  • истончение прядей

Эти симптомы часто остаются незамеченными, поэтому стоит время от времени сравнивать свои фотографии с прошлых лет, чтобы вовремя заметить изменения.

Алопеция может быть вызвана различными факторами:

  • гормональными сбоями
  • наследственностью
  • стрессами
  • вредными привычками
  • плохой экологией
  • резким похудением
  • дефицитом витаминов
  • операциями под наркозом

Чтобы определить точную причину, важно обратиться к врачу. Самолечение может только усугубить ситуацию.

Виды облысения

Андрогенетическая алопеция

Встречается чаще всего, она необратима, но замедлить процесс помогают инъекции витаминов в фолликулы.

Диффузная алопеция

Связана с тем, что волосяные фолликулы переходят в стадию покоя.

Гнездное облысение

Возникает из-за сбоев иммунной системы, а рубцовая алопеция вызвана травмами или инфекциями.

Этапы алопеции

Этапы варьируются от начального истончения волос до полной их потери. На первых стадиях важно выявить проблему и начать лечение, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование.

Диагностика

Для диагностики можно провести тесты: внешний осмотр кожи головы, оценку количества выпавших волос и состояние корней. Рекомендуется регулярно наблюдать за количеством волос на расческе, в ванной и на одежде.

Профилактика

Для профилактики стоит избегать агрессивных процедур, защищать волосы от механических повреждений, правильно ухаживать за кожей головы и соблюдать сбалансированное питание.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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