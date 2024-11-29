Мужское облысение после 30: почему нельзя игнорировать симптомы

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение густоты волос у мужчин часто наблюдается с возрастом, но появление залысин до 40 лет может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Jlesly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бородатый мужчина

Выпадение волос, или алопеция, не возникает резко — этот процесс развивается постепенно. Начальные признаки включают:

смещение линии роста волос

появление залысин

истончение прядей

Эти симптомы часто остаются незамеченными, поэтому стоит время от времени сравнивать свои фотографии с прошлых лет, чтобы вовремя заметить изменения.

Алопеция может быть вызвана различными факторами:

гормональными сбоями

наследственностью

стрессами

вредными привычками

плохой экологией

резким похудением

дефицитом витаминов

операциями под наркозом

Чтобы определить точную причину, важно обратиться к врачу. Самолечение может только усугубить ситуацию.

Виды облысения

Андрогенетическая алопеция

Встречается чаще всего, она необратима, но замедлить процесс помогают инъекции витаминов в фолликулы.

Диффузная алопеция

Связана с тем, что волосяные фолликулы переходят в стадию покоя.

Гнездное облысение

Возникает из-за сбоев иммунной системы, а рубцовая алопеция вызвана травмами или инфекциями.

Этапы алопеции

Этапы варьируются от начального истончения волос до полной их потери. На первых стадиях важно выявить проблему и начать лечение, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование.

Диагностика

Для диагностики можно провести тесты: внешний осмотр кожи головы, оценку количества выпавших волос и состояние корней. Рекомендуется регулярно наблюдать за количеством волос на расческе, в ванной и на одежде.

Профилактика

Для профилактики стоит избегать агрессивных процедур, защищать волосы от механических повреждений, правильно ухаживать за кожей головы и соблюдать сбалансированное питание.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища

