Женщины бреют лицо: эффект сияния или ужасные последствия

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Видеоролики, где женщины бреют лицо на камеру, набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Процедура, известная как дермапланинг, вызывает самые противоречивые отзывы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Кто-то в восторге от эффекта, а кто-то жалуется на щетину, вросшие волосы и воспаления.

Так растет ли борода у женщин после этой процедуры, и что о ней думают врачи.

Что такое дермапланинг

Дермапланинг — это процедура, при которой специальной бритвой убирают пушок с лица. Этот инструмент похож на скальпель с пластиковой ручкой.

Считается, что идея принадлежит женщинам Южной Кореи и Японии. Они заметили, что такая техника не только избавляет от нежелательных волосков, но и дарит коже сияющий и гладкий вид.

Дерматолог Роберт Лукас объясняет: эффект достигается благодаря тому, что вместе с волосками удаляются омертвевшие клетки кожи. Это своеобразный механический пилинг, который очищает и омолаживает кожу.

"Дермапланинг помогает сохранить кожу здоровой, запускает обновление клеток. Мертвые клетки отшелушиваются, уступая место новым", — утверждает Лукас.

Также он подчеркивает, что макияж после процедуры ложится идеально.

Почему женщины начали брить лицо

Тренд на бритье лица зародился в Голливуде. Визажист Кейт Сомервиль рассказала, что использует бритву для удаления волосков и видит в этом только плюсы. По её словам, даже такие иконы стиля, как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, применяли эту технику.

Настоящая популярность пришла в 2016 году благодаря бьюти-блогеру Худе Каттан. Она выпустила ролик, где продемонстрировала технику дермапланинга и рассказала о её преимуществах. Видео вызвало бум, и миллионы женщин начали повторять процедуру.

Новая волна популярности появилась благодаря косметическим брендам. Одна из компаний разработала специальный спрей для "проявления" волосков, который стал хитом. Видео с хештегом #dermaplaning сегодня насчитывают миллионы просмотров.

Какие есть риски

Хотя многие женщины довольны результатом, некоторые столкнулись с негативными последствиями. Одна из блогеров, поделилась горьким опытом: после бритья у неё начала расти щетина.

Врачи, однако, успокаивают: от дермапланинга волосы не становятся толще и темнее. Это субъективное ощущение, вызванное изменением структуры срезанных волосков.

Тем не менее, дерматовенеролог Дарья Пономарева предупреждает, что процедура не так безопасна, как кажется.

"Дермапланинг травмирует верхние слои кожи, нарушая её защитные функции. Это может вызвать дерматиты, обострение заболеваний, сухость и шелушение", — поясняет врач.

Кроме того, он провоцирует появление прыщей, так как без пушка кожный жир начинает сильнее забивать поры.

Пономарева рекомендует выбирать альтернативы: химические пилинги и уход, подобранный косметологом.

"Эти методики доказали свою эффективность и дают более продолжительный результат", — резюмирует специалист.

Уточнения

Социа́льная сеть (сокр. соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

