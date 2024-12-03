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Какие субпродукты полезны для здоровья

Почему субпродукты полезнее мяса и рыбы
2:14
Здоровье

Субпродукты — это не только доступный, но и чрезвычайно полезный источник питательных веществ, который может стать отличной альтернативой дорогим мясу и рыбе. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала о свойствах наиболее популярных субпродуктов, а также об их пользе для здоровья.

Купаты
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Vorderstraße, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Купаты

Сердце

Сердце животных и птиц — универсальный продукт, который не имеет противопоказаний.

Польза: богато белком и полезными микроэлементами, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов.
Совет: перед приготовлением удалите видимый жир, чтобы снизить калорийность блюда и предотвратить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Мозги

Этот деликатес ценится за мягкий вкус и насыщенность жирами.

Польза: богат фосфором и другими питательными веществами, но имеет высокое содержание холестерина.
Противопоказания: при повышенном уровне холестерина мозги следует исключить из рациона.

Печень

Один из самых популярных субпродуктов, который незаслуженно считают вредным.

Польза: идеальный продукт для борьбы с железодефицитной анемией, так как содержит больше железа, чем говядина.
Миф: токсины в печени не задерживаются, она безопасна при правильной подготовке.

Почки

Почки не являются суперфудом, но также могут быть включены в рацион.

Польза: содержат белки и микроэлементы, не наносят вреда здоровью при отсутствии противопоказаний.
Противопоказания: не рекомендуется при высоком уровне мочевой кислоты или холестерина.

Советы по употреблению субпродуктов

  • Субпродукты лучше употреблять умеренно, чтобы избежать перегрузки организма избыточным холестерином или пуринами.
  • Перед готовкой тщательно обрабатывайте продукт: удаляйте жир, вымачивайте почки, если необходимо.
  • Регулярное включение субпродуктов в рацион помогает поддерживать иммунитет и насытить организм полезными веществами.

Субпродукты — это не только вкусное, но и экономичное решение для сбалансированного питания. Главное — правильно выбрать и приготовить их.

Уточнения

Субпроду́кты - внутренние органы и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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