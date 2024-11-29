Алкоголь и бесплодие: как спиртное разрушает репродуктивное здоровье женщин и мужчин

Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на репродуктивную систему мужчин и женщин, влияя на все этапы от образования половых клеток до беременности. О пагубных последствиях спиртного рассказала врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп.

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Как алкоголь влияет на женский организм

"Алкоголь нарушает гормональный баланс у женщин, что сказывается на менструальном цикле и овуляции. Хроническое злоупотребление спиртным может привести к ановуляции — отсутствию овуляции, делая зачатие невозможным. Даже умеренное потребление алкоголя снижает фертильность", — отметила врач.

По словам Юзуп, употребление спиртного ухудшает качество яйцеклеток, повышая вероятность генетических отклонений и снижая жизнеспособность эмбриона. Это существенно увеличивает риск бесплодия и выкидышей.

Во время беременности алкоголь представляет еще большую опасность. Даже небольшое его количество способно проникать через плаценту и негативно воздействовать на развивающийся плод.

Это приводит к фетальному алкогольному синдрому — комплексу врожденных нарушений, включающих физические дефекты, неврологические отклонения и патологии внутренних органов.

Последствия для мужчин

Алкоголь наносит серьезный вред и мужской репродуктивной системе. Как отметила нутрициолог, хроническое употребление спиртного может вызвать атрофию семенников, снизить уровень тестостерона — гормона, ответственного за процесс образования сперматозоидов, — а также необратимое бесплодие.

Снижение уровня тестостерона ведет к уменьшению количества сперматозоидов, ухудшению их качества и снижению подвижности.

Помимо этого, алкоголь повреждает генетический материал сперматозоидов, что может стать причиной генетических отклонений у потомства.

Дополнительные риски

"Алкоголь влияет не только на половые клетки, но и на репродуктивное здоровье в целом, вызывая эректильную дисфункцию у мужчин и снижение либидо у обоих полов. У женщин он может усилить проявления предменструального синдрома и обострить климактерические расстройства. Кроме того, хроническое употребление спиртного связано с риском развития опухолей половых органов", — подчеркнула Юзуп.

Как минимизировать риск

Полный отказ от алкоголя — это лучший способ сохранить репродуктивное здоровье, особенно если пара планирует зачатие или женщина уже находится в положении.

Однако если полностью исключить спиртное не получается, важно строго контролировать его количество и избегать употребления в периоды, критические для зачатия и беременности. Регулярные медицинские обследования помогут выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить серьезные последствия.

Почему важно знать меру

Алкоголь часто воспринимается как часть отдыха или способ расслабления, но его вред для репродуктивной системы может быть необратимым. Даже небольшие дозы способны нанести существенный ущерб здоровью будущего поколения, особенно если их употребление становится регулярным.

Осознание этих рисков и их обсуждение с врачом помогут сохранить здоровье и создать условия для успешного планирования семьи.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или наука о питании - наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

