Что на самом деле происходит в теле после массажа

Массаж — это не современное изобретение: люди начали использовать техники растирания и разминания тела более 5 тысяч лет назад. Сегодня этот метод получил научное обоснование, и медики подтверждают его пользу.
Современные исследования доказывают, что массаж помогает:
Для тех, кто активно занимается спортом, массаж становится незаменимым средством восстановления. По данным исследования 2008 года, мышцы, которые подвергались массажу, восстановили 60% своей силы через 4 дня, тогда как немассированные мышцы — лишь 14%.
Кроме того, в массированных мышцах наблюдается меньше повреждений и признаков воспаления. Учёные из Университета Макмастера (Онтарио) считают, что массаж способствует выработке митохондрий — структур, отвечающих за генерацию энергии, — и снижению уровня воспалительных белков.
Хотя точный механизм воздействия массажа на клеточном уровне остаётся неизвестным, очевидно, что регулярные сеансы массажа оказывают положительное влияние на тело и помогают быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.
Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.
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