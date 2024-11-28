Что на самом деле происходит в теле после массажа

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Массаж — это не современное изобретение: люди начали использовать техники растирания и разминания тела более 5 тысяч лет назад. Сегодня этот метод получил научное обоснование, и медики подтверждают его пользу.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

В чем заключается польза массажа

Современные исследования доказывают, что массаж помогает:

уменьшить мышечное напряжение и боль;

снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление;

бороться с тревожностью, фибромиалгией и остеоартритом.

Для тех, кто активно занимается спортом, массаж становится незаменимым средством восстановления. По данным исследования 2008 года, мышцы, которые подвергались массажу, восстановили 60% своей силы через 4 дня, тогда как немассированные мышцы — лишь 14%.

Кроме того, в массированных мышцах наблюдается меньше повреждений и признаков воспаления. Учёные из Университета Макмастера (Онтарио) считают, что массаж способствует выработке митохондрий — структур, отвечающих за генерацию энергии, — и снижению уровня воспалительных белков.

Хотя точный механизм воздействия массажа на клеточном уровне остаётся неизвестным, очевидно, что регулярные сеансы массажа оказывают положительное влияние на тело и помогают быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

