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Простая привычка, которая улучшает память и защищает мозг от стресса

2:44
Здоровье

Недостаток физической активности отрицательно влияет на работу мозга. Однако есть простой способ поддержать когнитивные функции — это регулярные прогулки.

Городская среда
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская среда

Ходьба улучшает кровообращение, благодаря чему мозг получает больше кислорода и питательных веществ. Это стимулирует активность нейронов, улучшает память и помогает концентрироваться.

Скандинавская ходьба и здоровье мозга

Эксперты отмечают, что регулярные прогулки укрепляют гиппокамп — отдел мозга, который отвечает за обработку и запоминание информации. Кроме того, они помогают снижать уровень стресса. При этом уровень кортизола (гормона стресса) уменьшается, а эндорфины, известные как гормоны счастья, наоборот, растут.

Ходьба активирует нейропластичность мозга — способность адаптироваться и обучаться. Это особенно полезно для людей, занятых творческими профессиями, так как помогает усваивать новую информацию и находить нестандартные решения.

Почему прогулки важны даже при умственной работе

Для тех, кто много времени проводит за сидячей работой, особенно умственной, эксперты рекомендуют регулярные перерывы. Короткие прогулки на свежем воздухе помогают восстановить концентрацию и повышают продуктивность.

Чтобы заметить позитивные изменения, достаточно гулять 15-20 минут в день. Такие короткие прогулки легко вписать в любой график.

Профилактика гипертонии

Кроме пользы для мозга, прогулки благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогая снизить риск гипертонии. Людям с повышенным давлением также стоит пересмотреть свой режим питания, чтобы добиться лучшего результата.

Во время ходьбы активизируются участки мозга, отвечающие за креативность и нестандартное мышление. Исследования показывают, что люди, которые совершают прогулки перед важными задачами, быстрее находят оригинальные решения и чувствуют меньше напряжения.

Кроме того, ходьба под открытым небом усиливает производство серотонина, улучшая настроение. Этот эффект особенно заметен, если прогулка проходит в парке или среди природы, где визуальные и звуковые стимулы помогают перезагрузить ум.

Прогулки — это не просто способ поддерживать физическую активность, но и уникальная возможность позаботиться о своём разуме и настроении. Важно помнить, что даже самые короткие прогулки способны значительно улучшить ваше самочувствие.

Начните с 15 минут в день, и вы удивитесь, насколько это просто и эффективно

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ (англ. Nordic Walking - "северная ходьба", фин. Sauvakävely - "ходьба с палками") — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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