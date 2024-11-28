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Как продукты помогают бороться с хронической усталостью

1:29
Здоровье

В осенне-зимний период многие испытывают упадок сил и нехватку энергии. Чтобы справиться с хронической усталостью, важно обогащать организм полезными веществами. Определённые продукты и напитки могут стать отличными помощниками в восстановлении энергетического баланса.

Грейпфрут
Фото: PIXNIO by Bicanski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Грейпфрут

Продукты и напитки для энергии

Какао

Этот напиток помогает бороться с хронической усталостью. Регулярное употребление какао способствует улучшению настроения и повышению жизненного тонуса.

Имбирь

Имбирь обладает мощными тонизирующими свойствами. Его можно использовать для приготовления напитков или добавлять в блюда. Он быстро возвращает бодрость.

Цитрусовые

Фрукты, такие как мандарины, апельсины или лимоны, прекрасно справляются с усталостью. Чай с лимоном или свежий мандарин способны быстро восстановить силы.

Вода

Несколько стаканов чистой воды помогают восстановить водный баланс и улучшить общее состояние организма. Иногда причина усталости кроется именно в обезвоживании.

Бананы

Этот фрукт — отличный источник энергии. Банан идеально подойдёт для быстрого перекуса в течение дня, помогая оставаться активным.

Полезный совет

Регулярное употребление перечисленных продуктов и напитков в сочетании с полноценным отдыхом помогает повысить энергию и справиться с усталостью.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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