Как продукты помогают бороться с хронической усталостью

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В осенне-зимний период многие испытывают упадок сил и нехватку энергии. Чтобы справиться с хронической усталостью, важно обогащать организм полезными веществами. Определённые продукты и напитки могут стать отличными помощниками в восстановлении энергетического баланса.

Фото: PIXNIO by Bicanski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Грейпфрут

Продукты и напитки для энергии

Какао

Этот напиток помогает бороться с хронической усталостью. Регулярное употребление какао способствует улучшению настроения и повышению жизненного тонуса.

Имбирь

Имбирь обладает мощными тонизирующими свойствами. Его можно использовать для приготовления напитков или добавлять в блюда. Он быстро возвращает бодрость.

Цитрусовые

Фрукты, такие как мандарины, апельсины или лимоны, прекрасно справляются с усталостью. Чай с лимоном или свежий мандарин способны быстро восстановить силы.

Вода

Несколько стаканов чистой воды помогают восстановить водный баланс и улучшить общее состояние организма. Иногда причина усталости кроется именно в обезвоживании.

Бананы

Этот фрукт — отличный источник энергии. Банан идеально подойдёт для быстрого перекуса в течение дня, помогая оставаться активным.

Полезный совет

Регулярное употребление перечисленных продуктов и напитков в сочетании с полноценным отдыхом помогает повысить энергию и справиться с усталостью.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

