Опасности изжоги: чем грозит привычка игнорировать симптомы

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога возникает, когда желудочный сок попадает в пищевод, вызывая раздражение его стенок.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Это приводит к жжению за грудиной, дискомфорту, а иногда и к неприятным ощущениям во рту — горечи или кислому привкусу. Чаще всего такие проявления усиливаются при наклонах или в положении лежа.

Основные причины появления изжоги

Проблемы с пищеварением часто связаны с неправильным питанием. Еда "на бегу", злоупотребление кофе, алкоголем и жирными продуктами — основные виновники.

У беременных женщин и людей с избыточным весом изжога — частое явление. Она также может возникать после употребления сладостей, шоколада, цитрусовых или при физических нагрузках.

Изжога может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), которая сопровождается не только жжением, но и такими симптомами, как отрыжка, затрудненное глотание или даже рвота. ГЭРБ выявляется у 83% пациентов, испытывающих частую изжогу.

Последствия регулярной изжоги

Многие недооценивают опасность изжоги, считая ее временным неудобством. Однако постоянное раздражение слизистой пищевода может привести к серьезным проблемам.

Воспаление на стенках пищевода провоцирует образование язв и эрозий, которые при осложнении могут вызвать внутренние кровотечения или даже разрывы тканей. Такие состояния не только требуют хирургического вмешательства, но и повышают риск развития рака пищевода.

Как справиться с изжогой

Самый простой способ облегчить состояние — выпить воды или принять антацидные препараты, которые быстро нейтрализуют кислоту. Однако частые рецидивы требуют пересмотра образа жизни.

Использование соды как "народного средства" допустимо, но нежелательно из-за возможных побочных эффектов: повышенной секреции кислоты или риска повреждения желудка.

Профилактика изжоги

Профилактика изжоги начинается с правильного питания. Диетологи рекомендуют дробный режим питания, избегать переедания и употреблять продукты с щелочной реакцией, такие как молоко, творог, паровые омлеты и отварное мясо.

Список "запрещенных" продуктов включает: шоколад,

Цитрусовые

Газированные напитки

Ржаной хлеб

Кофе и алкоголь

Курение также негативно влияет на работу нижнего пищеводного сфинктера, поэтому от сигарет стоит отказаться.

Дополнительно врачи советуют:

Носить свободную одежду, которая не стягивает область живота.

Избегать длительных наклонов и упражнений, нагружающих брюшной. пресс.

Спать с приподнятым изголовьем кровати.

Контролировать стул, так как запоры могут повышать внутрибрюшное. давление.

Препараты, вызывающие рефлюкс, лучше заменить аналогами после консультации с врачом. Это касается седативных, некоторых ингибиторов и транквилизаторов.

Профилактические меры и своевременное лечение помогают избежать серьезных осложнений и вернуть комфорт в повседневную жизнь.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

