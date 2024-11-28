Что ваш организм пытается сказать, когда вы просыпаетесь ночью

Редкие ночные пробуждения считаются нормой и не вызывают серьёзных опасений. Однако, если вы регулярно просыпаетесь между 03:00 и 04:00, это может быть признаком более серьёзной проблемы.
Одной из вероятных причин может быть высокий уровень тревожности или стресс. Если вы часто переживаете из-за работы, учёбы или семейных вопросов, ваш организм может реагировать повышенной выработкой кортизола — гормона стресса. Именно в это время, около 3 часов ночи, происходит пик его активности, что может вызывать пробуждения.
Чтобы нормализовать сон, рекомендуется попробовать снизить уровень стресса:
Обязательно обратитесь к врачу. Специалист сможет выявить точную причину регулярных пробуждений, так как они могут быть связаны не только со стрессом, но и с другими факторами:
Своевременная консультация поможет восстановить полноценный ночной отдых и улучшить качество жизни.
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