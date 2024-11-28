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Что ваш организм пытается сказать, когда вы просыпаетесь ночью

Здоровье

Редкие ночные пробуждения считаются нормой и не вызывают серьёзных опасений. Однако, если вы регулярно просыпаетесь между 03:00 и 04:00, это может быть признаком более серьёзной проблемы.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Возможная причина пробуждений в 3 часа ночи

Одной из вероятных причин может быть высокий уровень тревожности или стресс. Если вы часто переживаете из-за работы, учёбы или семейных вопросов, ваш организм может реагировать повышенной выработкой кортизола — гормона стресса. Именно в это время, около 3 часов ночи, происходит пик его активности, что может вызывать пробуждения.

Что делать

Чтобы нормализовать сон, рекомендуется попробовать снизить уровень стресса:

  • проще относиться к возникающим проблемам;
  • наладить режим отдыха;
  • исключить раздражающие факторы в спальне, такие как яркий свет или шум.

Обязательно обратитесь к врачу. Специалист сможет выявить точную причину регулярных пробуждений, так как они могут быть связаны не только со стрессом, но и с другими факторами:

  • неправильным питанием;
  • нарушениями в эндокринной системе;
  • неподходящей обстановкой для сна.

Своевременная консультация поможет восстановить полноценный ночной отдых и улучшить качество жизни.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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