Что ваш организм пытается сказать, когда вы просыпаетесь ночью

Редкие ночные пробуждения считаются нормой и не вызывают серьёзных опасений. Однако, если вы регулярно просыпаетесь между 03:00 и 04:00, это может быть признаком более серьёзной проблемы.

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Возможная причина пробуждений в 3 часа ночи

Одной из вероятных причин может быть высокий уровень тревожности или стресс. Если вы часто переживаете из-за работы, учёбы или семейных вопросов, ваш организм может реагировать повышенной выработкой кортизола — гормона стресса. Именно в это время, около 3 часов ночи, происходит пик его активности, что может вызывать пробуждения.

Что делать

Чтобы нормализовать сон, рекомендуется попробовать снизить уровень стресса:

проще относиться к возникающим проблемам;

наладить режим отдыха;

исключить раздражающие факторы в спальне, такие как яркий свет или шум.

Обязательно обратитесь к врачу. Специалист сможет выявить точную причину регулярных пробуждений, так как они могут быть связаны не только со стрессом, но и с другими факторами:

неправильным питанием;

нарушениями в эндокринной системе;

неподходящей обстановкой для сна.

Своевременная консультация поможет восстановить полноценный ночной отдых и улучшить качество жизни.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

