Что случится, если есть мандарины каждый день

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мандарины — неизменный символ зимних праздников, который ассоциируется с Новым годом и уютом. Эти яркие фрукты не только радуют насыщенным вкусом, но и обладают множеством полезных свойств. Однако, как и любой продукт, они могут быть не только полезными, но и вредными, если их употреблять без меры или при наличии определённых заболеваний.

Фото: flickr.com by jronaldlee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компот из мандаринов

Польза мандаринов

Обилие лимонной кислоты.

Она помогает нейтрализовать вредные вещества и является природным противоядием, а также защищает плоды от нитратов.

Высокое содержание витаминов.

Мандарины богаты витаминами B, C, D, K, P, а также содержат полезные минералы, такие как кальций, магний и калий.

Природный антидепрессант.

Цитрусы способствуют улучшению настроения благодаря яркому аромату и содержанию полезных веществ.

Полезные свойства кожуры и белой сеточки.

Эти части мандарина содержат масла, флавоноиды и кислоты, полезные для организма.

Возможный вред

Мандарины могут нанести вред здоровью при следующих заболеваниях:

острый нефрит;

гепатит;

холецистит;

язва желудка.

Из-за высокого содержания сахара их следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом.

Рекомендации по употреблению

Дневная норма мандаринов составляет 5-6 плодов в сутки. Соблюдение этой нормы позволяет получить максимум пользы без риска для здоровья.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

