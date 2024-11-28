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Что случится, если есть мандарины каждый день

1:37
Здоровье

Мандарины — неизменный символ зимних праздников, который ассоциируется с Новым годом и уютом. Эти яркие фрукты не только радуют насыщенным вкусом, но и обладают множеством полезных свойств. Однако, как и любой продукт, они могут быть не только полезными, но и вредными, если их употреблять без меры или при наличии определённых заболеваний.

Компот из мандаринов
Фото: flickr.com by jronaldlee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компот из мандаринов

Польза мандаринов

Обилие лимонной кислоты.

Она помогает нейтрализовать вредные вещества и является природным противоядием, а также защищает плоды от нитратов.

Высокое содержание витаминов.

Мандарины богаты витаминами B, C, D, K, P, а также содержат полезные минералы, такие как кальций, магний и калий.

Природный антидепрессант.

Цитрусы способствуют улучшению настроения благодаря яркому аромату и содержанию полезных веществ.

Полезные свойства кожуры и белой сеточки.

Эти части мандарина содержат масла, флавоноиды и кислоты, полезные для организма.

Возможный вред

Мандарины могут нанести вред здоровью при следующих заболеваниях:

  • острый нефрит;
  • гепатит;
  • холецистит;
  • язва желудка.

Из-за высокого содержания сахара их следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом.

Рекомендации по употреблению

Дневная норма мандаринов составляет 5-6 плодов в сутки. Соблюдение этой нормы позволяет получить максимум пользы без риска для здоровья.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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