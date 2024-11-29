Названо неожиданное место, в котором в десятки и даже сотни раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вредные привычки в тренажёрном зале могут привести к серьёзным заболеваниям, предупреждает врач общей практики и терапевт Аарти Синха. Она обращает особое внимание на необходимость соблюдения правил гигиены и правильного ухода за спортивным оборудованием и тренажёрами.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Унитаз

Одной из главных проблем является недостаточная гигиена бутылок для воды. Из-за этого на крышках скапливаются бактерии, которые при попадании в воду могут вызвать неприятные последствия, например, диарею и рвоту.

Ещё одна опасность связана со спортивными ковриками, пишет Daily Mail со ссылкой на эксперта. Пот, содержащий отмершие клетки кожи и вирусы, остаётся на поверхности коврика после каждого использования. Если взять коврик после другого человека, можно заразиться кожными и респираторными инфекциями.

После тренировки важно сразу же снимать спортивную одежду и не надевать её повторно. Влага и пот, остающиеся на одежде, способствуют развитию инфекций, таких как кандидоз и импетиго.

Для предотвращения этих проблем необходимо регулярно протирать спортивный инвентарь и тренажёры перед использованием. Исследования показывают, что на беговых дорожках содержится в 74 раза больше бактерий, чем на раковинах в общественных туалетах, а на гантелях их количество превышает норму в 362 раза по сравнению с сиденьем унитаза.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



