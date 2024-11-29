Терапевт рассказала, что нужно делать, когда поднялась температура

Повышение температуры тела часто вызывает панику, но врач-терапевт Марина Долгушкина объяснила, что не стоит заниматься самолечением. Самодиагностика может привести к серьёзным осложнениям. Перед началом лечения обязательно проконсультируйтесь со специалистом, подчеркнула врач.
При лихорадке важно соблюдать питьевой режим, избегая обезвоживания. Сладкие газированные напитки и алкоголь не подходят для этого.
Укутывание и перегревание также не рекомендуется, отметила эксперт.
"Люди думают, что много одеял и теплой одежды помогут "выпотеть" болезнь. На самом деле это только усугубляет состояние. Лучше всего одеваться легко и оставаться в комнате с хорошей вентиляцией", — сказала Долгушкина в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Физическая активность в этот период должна быть ограничена, чтобы дать организму возможность восстановиться. При неприятных ощущениях можно использовать прохладные компрессы на крупные мышцы и сосуды.
При появлении других тревожных симптомов, таких как сильная боль, рвота или затруднённое дыхание, необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.
Температура тела — комплексный показатель теплового состояния организма животных, включая человека.
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