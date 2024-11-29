Терапевт рассказала, что нужно делать, когда поднялась температура

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышение температуры тела часто вызывает панику, но врач-терапевт Марина Долгушкина объяснила, что не стоит заниматься самолечением. Самодиагностика может привести к серьёзным осложнениям. Перед началом лечения обязательно проконсультируйтесь со специалистом, подчеркнула врач.

Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ртутный градусник

При лихорадке важно соблюдать питьевой режим, избегая обезвоживания. Сладкие газированные напитки и алкоголь не подходят для этого.

Укутывание и перегревание также не рекомендуется, отметила эксперт.

"Люди думают, что много одеял и теплой одежды помогут "выпотеть" болезнь. На самом деле это только усугубляет состояние. Лучше всего одеваться легко и оставаться в комнате с хорошей вентиляцией", — сказала Долгушкина в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Физическая активность в этот период должна быть ограничена, чтобы дать организму возможность восстановиться. При неприятных ощущениях можно использовать прохладные компрессы на крупные мышцы и сосуды.

При появлении других тревожных симптомов, таких как сильная боль, рвота или затруднённое дыхание, необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Уточнения

Температура тела — комплексный показатель теплового состояния организма животных, включая человека.

